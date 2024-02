Anna Fox brilliert in Ulm

Anna Fox (W14) vom SV Oberteuringen hat sich am Wochenende bei den württembergischen U16-Hallenmeisterschaften in Ulm in einer Superform präsentiert. Gegen zahlen- und leistungsmäßig starker Konkurrenz holte die vielseitige Nachwuchsathletin die Meistertitel im Hürdensprint und im Weitsprung.

Dabei war, wie SVO-Trainer Herbert Lechner berichtet, der Weitsprung eine Zitterpartie: „Anna hatte zwei Fehlversuche und der Dritte musste passen, sonst hätte sie den Endkampf nicht erreicht.“ Und wie der passte: Millimetergenau auf dem Brett flog sie auf 5,01 Meter und an die Spitze der immerhin 17 Springerinnen. Im vierten Versuch setzte sie noch einen drauf und steigerte sich auf 5,12 Meter, neue Bestleistung und der sichere Sieg. Die zweitplatzierte Marie Fuchs (TSG Schwäbisch Hall, 4,98) scheiterte denkbar knapp an den fünf Metern.

Noch schneller als im Vorlauf

Knapp war es auch über 60 Meter Hürden mit 31 Läuferinnen am Start. Fox siegte in ihrem Vorlauf (9,46 Sekunden) souverän und erzielte die schnellste Zeit aller Vorläufe. Im A-Finale ging es noch einen Tick schneller, bei ihrem Sieg wurde sie in 9,35 Sekunden gestoppt und lag damit nur knapp vor Patricia Blessin vom LAV Tübingen (9,42).

Einen kleinen Dämpfer gab es dann im Hochsprung, wo Anna durchaus Medaillenchancen hatte. Nach gutem Einspringen stellten sich plötzlich Anlauf- und Timingprobleme ein. „Sie fiel bei ihren Versuchen über 1,45 Meter jeweils auf die Latte. Wahrscheinlich war sie schon etwas müde und die Konzentration hat nicht mehr gereicht“, kommentierte Trainer Lechner.