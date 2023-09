Alkoholisierte Fahrerin verursacht Unfall nach riskantem Überholmanöver

An Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben musste eine 34 Jahre alte Frau, nachdem sie am Montagmorgen auf der K 7735 alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Die Frau war mit ihrem Mercedes in Richtung Friedrichshafen unterwegs und setzte auf Höhe der Grünbergstraße trotz eines entgegenkommenden Lkw zum Überholen des vorausfahrenden Autos an. Der 34-jährige Lastwagenfahrer sowie der 38-jährige Fordfahrer erkannten die Gefahr, bremsten ab und wichen jeweils ins Bankett aus. Die Unfallverursacherin kollidierte dennoch mit dem Lkw, wodurch an ihrem Pkw rund 6000 Euro, an der Zugmaschine und dem Anhänger rund 2000 Euro Schaden entstand. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung der 34-Jährigen. Eine Atemalkoholmessung ergab rund 1,2 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Auf sie kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.