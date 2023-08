„Schwabenalter“ ist Obermeckenbeurer Kapelle nicht anzusehen

Mit einem Festgottesdienst und einem Dorffest feiert die Dorfgemeinschaft Obernmeckenbeuren am Sonntag zusammen mit der Kirchengemeinde St. Maria das 40. Weihejubiläum der Kapelle „Maria Königin des Friedens“. Zählt die Bonifatius–Kapelle in Laufenen einerseits zu den wenigen erhaltenen historischen Gebäuden Meckenbeurens, so ist die Obermeckenbeurer Kapelle mit ihren nun vier Jahrzehnten der jüngste Sakralbau in der Schussengemeinde.

Nur möglich dank unentgeltlicher Arbeit

Das Schwabenalter sieht man der Kapelle kaum an, prägt sie doch nach wie vor in zeitgemäßer Form und gut erhalten das Dorfbild wie Dorfleben des Meckenbeurer Teilortes. Die Kapelle Maria, Königin des Friedens gehört zu Obermeckenbeuren, und so sieht auch die Vorstandschaft des Kapellenfördervereins allen Grund, das Weihejubiläum gebührend zu feiern. „Viele Menschen besuchen seit der Weihe 1983 unser Kleinod, ob zum Gottesdienst, zum persönlichen Gebet, zu Taufen, Hochzeiten und weiteren Anlässen. Wir wollen mit dem Jubiläumsfest auch jenen danken, die damals die Initiative zum Bau ergriffen haben und viele Stunden unentgeltlich gearbeitet haben. Dank gilt auch denen, die sich bis heute um die Kapelle sorgen, sie pflegen und mit Leben füllen“, so die Organisatoren des Festtages im Einladungsschreiben.

Moderner Sakralbau durch Wassung und Latty

Die Kapelle wurde am 8. Mai 1983 vom damaligen Diözesanbischof Georg Moser auf den Namen „Maria, Königin des Friedens“ geweiht. Mit ihrem Bau wollten die Obermeckenbeurer ihrem Dorf bewusst einen religiösen Mittelpunkt geben. In unzähligen unentgeltlichen Arbeitsstunden hatten engagierte Dorfbewohner das Kleinod an der Stelle geschaffen, an der ein hundert Jahre altes Feldkreuz stand.

Bei der Kapelleneinweihung 1983 wirken mit von links Pfarrer Norbert Hecht (früher Diakon in St. Maria), Bischof Georg Moser, Sekretär Wolfgang Martin, Monsignore Eduard Scheel, Eduard Weishaupt (2. KGR-Vorsitzender), Johann Marschall und Bernhard Fischer (beide vom Förderverein). (Foto: gä )

Mit großem Einfühlungsvermögen hatten die Tettnanger Architekten Wassung und Latty damals einen bis heute modernen Sakralbau entworfen, der sich harmonisch und dennoch prägend in den Ort einfügt. Künstlerischer Mittelpunkt des schlicht gehaltenen Innenraumes ist eine wertvolle, aus dem 18. Jahrhundert stammende Marienstatue aus dem Nachlass des einstigen Meckenbeurer Pfarrers Karl Füller.

So läuft das Jubiläumsfest

Gefeiert wird das 40–jährige Weihejubiläum der Kapelle am Sonntag, 6. August, mit einem Festgottesdienst (Beginn 9.30 Uhr) an der Kapelle. Ein Jubiläumsfest im Hof Hirscher am Ortseingang Richtung Meckenbeuren schließt sich an. Zum Frühschoppen wie Mittagessen unterhalten die Herz–Schmerz–Symphoniker aus Kehlen, nachmittags spielen die Meckenbeurer Musikanten für die Gäste. Wird zur Mittagszeit Gegrilltes mit Kartoffelsalat geboten, so kommen auch die Kaffeegäste bei einem reichhaltigen Angebot von Kuchen voll auf ihre Kosten. Auch die Kinder wurden bei der Programmgestaltung nicht vergessen, für sie gibt es Spiel– und Bastelangebote. Bei regnerischem Wetter finden Gottesdienst wie Dorffest in der Hopfenhalle Barth statt.

Bischof Mosers Sicht auf heute übertragen

„Ich danke Ihnen hier in Obermeckenbeuren, dass sie ein Zeichen gesetzt haben, aus dem viel Gnade, viel Hilfe und viel Freude hervorgehen möge“, das Schlusswort aus des Bischofs Ansprache bei der Kapellenweihe kann heute noch Einladung für ein frohes Jubiläumsfest sein.