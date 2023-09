Obereisenbacher spielen rund um Köln

Zum Ende des Monats, am 29. September, reisen die Obereisenbacher Musikerinnen und Musiker für vier Tage in die Rheinmetropole Köln und spielen dort unter anderem zum Stimmungsabend auf. Die St. Sebastianus Bruderschaft in Anstel lädt in die Schützenhalle zum oberschwäbischen Blasmusikabend ein. Weitere Programmhighlights werden ein Besuch mit Führung des Kohleabbaugebietes sein, eine Brauhaus Tour in der altehrwürdigen Domstadt sowie einer Rheinschifffahrt rund um Köln. Der Kontakt zur Karnevalshochburg kommt durch eine Begegnung bei einem vergangenen Musikauslug am Wilden Kaiser in Tirol zustande. Foto: Bodensee-Fotografen Nicole Maskus-Trippel und Michael Trippel

