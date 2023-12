Vaude gewinnt gleich zwei Preise

Bei der feierlichen Preisverleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (DNP) am Ende November in Düsseldorf durfte Vaude gleich zwei der begehrten silbernen Kugeln entgegennehmen. Die Outdoormarke hat den DNP 2024 in zwei Kategorien gewonnen: Wertschöpfungskette und Textilien.

Mit dem Sonderpreis für das Transformationsfeld „Wertschöpfungskette“ hat sich Vaude branchenübergreifend gegen zahlreiche Gewinner durchgesetzt. Zuvor hatte Vaude bereits den ersten Preis in der Branche „Textilien“ gewonnen. Beim DNP Sport wurde Vaude mit seinen kreislauffähigen „Rethink“ Produkten unter die drei Finalisten gewählt. „Dass wir es geschafft haben, in zwei herausfordernden Kategorien zu gewinnen, macht mich stolz. Stolz auf meine Vaude Kolleginnen und Kollegen, die durch ihr Engagement, ihre Expertise und ihre Arbeit diesen Erfolg überhaupt möglich gemacht haben. Und auch stolz darauf, zeigen zu können, dass eine nachhaltige Transformation möglich ist“, freut sich Antje von Dewitz, Vaude Geschäftsführerin.

Vaude hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis zum zweiten Mal gewonnen - 2015 wurde Vaude als „Deutschlands nachhaltigste Marke“ ausgezeichnet. Für das Familienunternehmen ist der DNP 2024 eine besondere Anerkennung zum 50. Jubiläum. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, der in diesem Jahr zum 16. Mal verliehen wurde, gilt als die bedeutendste Auszeichnung Europas für ökologisches und soziales Engagement. An der Preisverleihung nahmen über 1200 Gäste und prominente Preisträger teil.

Mit dem Sonderpreis im Transformationsfeld „Wertschöpfungskette“ wurde Vaude für sein langjähriges Engagement in der weltweiten Lieferkette geehrt. „Durch Vaudes eigenen und gleichzeitig branchenstrengsten Umweltstandard Green Shape und dem damit verbundenen umfassenden Umweltmanagement unter Nutzung anerkannter Standards sowie dem freiwilligen Verzicht auf schädliche Chemikalien schont das Unternehmen die Umwelt, achtet auf Tierschutz und hält gleichzeitig höchste Sozialstandards in der Supply Chain ein. Über sensible Themen wie zum Beispiel Arbeitsbedingungen in Asien klärt Vaude transparent und proaktiv auf und macht sich auch politisch stark für sozialgerechte Veränderungen“, so das Fazit der Jury.

Vaude hat den DNP Unternehmen in der Branche „Textilien“ gewonnen. „Wir freuen uns sehr, dass wir als nachhaltiger Vorreiter der Textilbranche ausgezeichnet wurden“, so Uwe Gottschalk, Vaude Geschäftsleitung Produkte. Vaude engagiert sich seit vielen Jahren für hohe Sozialstandards und eine umweltfreundliche, energieeffiziente Produktion entlang der gesamten weltweiten Lieferkette.

Mit dem neu eingeführten DNP Sport wurden erstmals herausragende Leistungen geehrt, die den nachhaltigen Wandel im Sportsektor voranbringen. Hier hat es Vaude mit seinen innovativen Ansätzen zum Textilrecycling und zur Kreislaufwirtschaft unter die Top Drei geschafft.