Mixed–Volleyball–Turnier startet in Oberdorf

Die Abteilung Volleyball des TV 02 Langenargen veranstaltet am Wochenende, 21. bis 23. Juli, wieder das internationale Bodensee–Volleyball–Mixed–Turnier auf dem Sportplatz in Oberdorf. Es spielen 24 Mannschaften um den begehrten Wanderpokal.

Spielbeginn ist Samstag und Sonntag jeweils ab 9.30 Uhr. Neben dem Sport kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Zum Auftakt gibt es am Freitag ein Blasmusik–Ständchen von 19 bis 19.30 Uhr. Am Samstagabend legt DJ Stefan Kindler zur großen Party auf. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Selbstverständlich sorgen die Organisatoren für das leibliche Wohl, am Samstag und Sonntag gibt es ein warmes Mittagessen zu günstigen Preisen. Sport– und partyinteressierte sind zu dieser öffentlichen Veranstaltung eingeladen.