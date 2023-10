Regelmäßig Stau, zähe Umleitung: Seit Ende März lässt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen die Brücke über die Argen bei Langenargen-Oberdorf instandsetzen. Jetzt sind die Arbeiten auf der B 31 laut Pressemitteilung abgeschlossen. Die Kosten in Höhe von etwa 1,3 Millionen Euro trägt der Bund.

Bis die Bundesstraße 31, die in Fahrtrichtung Friedrichshafen ab der Anschlussstelle Kressbronn bis zur Auffahrt in Oberdorf gesperrt war, wieder freigegeben wird, dauert es allerdings ein paar Tage.

Zur Messe geöffnet

„Es stehen noch die Erneuerung und Optimierung der sicherheitstechnischen Ausstattung an, wie das Anbringen von Schutzplanken und das Aufbringen von Markierungen sowie die Herstellung der Bankette“, schreibt das RP. Die Arbeiten sollen im Laufe des Freitags, 27. Oktober, fertig sein.

Während der Sanierung der Argenbrücke bei Langenargen-Oberdorf war die B 31 halbseitig gesperrt. Am 27. Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, und die Bundesstraße wird für den Verkehr in Richtung Friedrichshafen freigegeben. (Foto: ah )

Eine gute Nachricht: Während der Messe Fakuma in Friedrichshafen wird die Umleitung der B 31 ab Montagmittag, 16., bis Sonntag, 22. Oktober, aufgehoben. In diesem Zeitraum ist die Bundesstraße der Mitteilung zufolge in beiden Fahrtrichtungen befahrbar.

Weitere Woche Umleitung

Anschließend wird die B 31 jedoch noch einmal für eine Woche halbseitig gesperrt, um die restlichen Arbeiten abzuschließen, kündigt das RP an. Ab Montag, 23. Oktober, 10 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 27. Oktober, wird der Verkehr wie monatelang zuvor umgeleitet.

Das bedeutet: In Fahrtrichtung Lindau geht es auf der B 31 an der Baustelle vorbei. In Fahrtrichtung Friedrichshafen wird der Verkehr ab Anschlussstelle Kressbronn über die B 467 bis Gießenbrücke und dann über Oberdorf wieder auf die Bundesstraße geleitet.

Die Sanierung umfasste den Rück- und Neuaufbau der Brücke bis auf den Konstruktionsbeton. Außerdem wurden dem RP zufolge die Übergangskonstruktion und die Brückenabdichtung, die beidseitigen Stahlgeländer und die Brückenentwässerung erneuert. Unter der Brücke und im Brückenhohlkasten seien Betonschadstellen instandgesetzt worden. Aufgrund der Eigenschaften der bei den Brückenabdichtungsarbeiten eingesetzten Materialien sei es nötig gewesen, die Arbeiten in den wärmeren Monaten zu erledigen.

Fahrbahndecke erneuert

Auf der B 31 wurde in diesem Jahr außerdem zwischen Kressbronn und Eriskirch die Fahrbahndecke erneuert. Die Asphaltarbeiten begannen Ende März zeitgleich mit der Sanierung der Argenbrücke und endeten Ende Mai ‐ und damit wegen einer Schlechtwetterperiode etwas später als geplant. Auch diese Teilstrecke war halbseitig in Richtung Friedrichshafen gesperrt. Die Kosten in Höhe von etwa 3,7 Millionen Euro übernahm ebenfalls der Bund.

Die Baustellen sorgten regelmäßig für Staus. Nachdem zu Beginn der Asphaltierung die Umleitung noch über Tettnang nach Friedrichshafen geführt hatte, lief es im Frühjahr unter anderem am Kreisverkehr bei Lochbrücke zäh. Lange Fahrzeugschlangen bildeten sich zudem vor allem im Sommer nahezu täglich an der Abfahrt Kressbronn, an der wegen der Brückensanierung der Verkehr in Richtung Friedrichshafen von der B 31 abgeleitet wurde.