Nikolausturnen Turnverein Kressbronn

Rund 230 Kinder vom Turnen, Leichtathletik, Taekwondo und Hip Hop feierten beim Nikolausturnen 125 Jahre Turnverein.

Der Nikolaus begrüßte die Kinder und nach einem kleinen Weihnachtskonzert startete das Programm.

Dass es im Bodensee auch unter Wasser viel zu entdecken gibt, zeigten die Kleinkinder von Rafael Erath, Nora Dorn und Stefanie Juhnke mit einem schwungvollen Auftritt. Ganz herzig anzuschauen waren die Eltern-Kind-Gruppen mit ihrem Biene Maya-Tanz, geleitet von Andrea Reichartinger und Karin Binzler. Mit viel Glitzer flitzen die Mädchen der 1. Klasse bei der Rollschuh-Disco um die Geräte, unter der Regie von Dominique und Jasmin Essink und Luella.

Wie sich die Kinder der Leichtathletik in der Corona-Zeit bewegten, zeigten sie mit koordinativen und hohen Sprüngen in die Freiheit, betreut von Ina Göggel, Kirsten Loritz und Anja Thollot. Mit viel Action und Körpergefühl tobten die Buben der 2.und 3. Klasse über Barren und das Minitrampolin, sehr zur Freude des Trainer-Teams Dietmar und Amanda Fischer sowie Jelena Bektas. Michael Förgs Nachwuchsgruppe vom Taekwondo zeigte wieder mal eindrucksvoll, dass sie ganz schön fit sind. Zurück in die 80er Jahre gingen die Mädels der 2. und 3. Klasse mit einer schönen Choreografie über die Kästen und Sprüngen vom Minitramp, geleitet von Isabell Essink, Klara Gessler und Adriana Pichler. Noch einen Zeitsprung weiter machten die Mädchen ab der 4. Klasse als Hippies in die Flower Power Zeit. Mit viel Elan wirbelten sie über die Geräte, einstudiert von Emilia Emmenegger, Martina und Nicole Göhrig

Was Girl Power bedeutet, zeigten die vielen Mädels der Hip-Hop-Gruppe, die die Zuschauer mit heißen Rhythmen in Bann zogen. Trainiert werden die Mädels in 3 Gruppen von Carina und Maya Philipp sowie Lena Müller und Lisa Kempter.

Mit Hakuna Matata als Dschungel-Raubtierkatzen zeigten die Turnerinnen von klein bis groß ein gelungenes Dschungeldebüt mit Bodenturnen, hohen Sprüngen und Beweglichkeit. Trainerinnen Doris Binzler Julia Lindner, Franzi Stehle, Mirja Gauger, Mia Widmann und Monika Völz.

Mit einem Weihnachtslied verabschiedeten sich die Kinder vom Publikum.

Ein herzliches Dankeschön an alle Übungsleiter/innen, dem Umbauteam, allen Helfern und ganz besonders dem Musik- und Ansageteam mit Mia Widmann, Franziska Stehle und Luisa Rapp.

Es war wieder ein gelungenes Nikolausturnen.