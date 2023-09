News vom Chor KressCendo Kressbronn

In der letzten Hauptversammlung des Chores KressCendo wurde mangels eines Bewerbers für das Amt des ersten Vorstandes beschlossen, drei gleichberechtigte Vorstände zu wählen. Nachdem die dafür benötigte Satzungsänderung beschlossen war, wurden Valentin Baum, Katja Evers und Sigrid Kögler zum neuen Vorstands–Trio gewählt.

Weiterhin im Amt sind Andrea Hauber als Kassiererin und Silke Deimel als Schriftführerin.

Der schon etwas in die Jahre gekommene Internetauftritt wurde in Eigenleistung neu erstellt. Unter www.kresscendo.de ist alles Wichtige aufgeführt, sowohl organisatorisches, aktuelle Infos als auch ein Archiv mit Fotos und Presseartikeln vergangener Konzerte können schnell und übersichtlich abgerufen werden. Die Verlinkung zu „Reservix“ bietet einen schnellen Service, um Eintrittskarten zu erwerben.

Weiterhin sucht der KressCendo noch Verstärkung im Bass und Tenor.

„Oper, Operette, Musical — Die schönsten Chöre“ ist der Titel des Jahreskonzerts 2023. Am Samstag, 7. Oktober um 19.00 Uhr sowie am Sonntag, 8. Oktober um 17.00 Uhr kommen die schönsten Chöre aus so beliebten Opern wie zum Beispiel „Carmen“, „Aida“, „Nabuco“, beschwingten Operetten wie dem „Weißen Rössl“ und bekannten Musicals wie „West–Side–Story“ oder „Les Miserables“ zur Aufführung.

Begleitet wird der Chor vom „Jungen Salonorchester“, als Solistin konnte Veronika Vetter gewonnen werden. Das Dirigat liegt bei Swen Pech, Jürgen Jakob hat die Gesamtleitung inne und begleitet die Stücke am Flügel.