Neustart gelingt den Häflern leider noch nicht

2018 stieg der Schachverein Friedrichshafen aus der Landesliga ab. Seither wurde Bezirksliga gespielt. Nach dem Wiederaufstieg als Bezirksliga-Meister fand kürzlich das erste Landesliga-Spiel seit 5 Jahren statt. Die Häfler trafen auf den Schachclub Lindau 1.

Roman Zeller (Brett 3) verlor eine Leichtfigur und musste sich geschlagen geben. An Brett 4 erreichte Oliver Maletic schnell ein Endspiel, was ungewöhnlich für den Angriffspieler ist. Hier konnte er mit seinem König in die gegnerische Stellung eindringen und die Partie gewinnen. Peter Rügamer musste sich an Brett 7 geschlagen geben. Genauso wie Swetlana Balz (Brett 8), die als Ersatzspielerin für Siegfried Gaiser eingesprungen war.

Helmut Strehlau hatte lange Zeit eine geschlossene Stellung, in der alle Bauern noch auf dem Brett waren. Mit besserer Leichtfigur gewann er die Partie an Brett 5. An Brett 2 hatte Frank Dangelmayer falsch abgewickelt und dadurch eine Figur und die Partie verloren. Am Spitzenbrett kam es zu einem Turmendspiel, in welchem sich Andreas Ahlfänger am Ende geschlagen geben musste. An Brett 6 hatte Eberhard Böckler im Endspiel Materialnachteil und verlor ebenfalls. Endstand lautet: 2:6.