Neuronale Netze, KI und Data Science als Schwerpunkte

Neu als Professor für Informatik am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg ist Alexander Grüning. Ein Schwerpunkt in seiner Lehre werden dabei KI und Neuronale Netze sein.

Alexander Grüning hat vor seinem Start an der DHBW zwölf Jahre lang in verschiedenen Positionen bei der ZF Friedrichshafen AG gearbeitet. Zunächst hat er im Bereich Windkraft Prototypen getestet und Digitalisierungsprojekte betreut, bevor er zur Entwicklung von Automatikgetrieben gewechselt war. In der Zentralen Werkstofftechnik war er erneut mit Digitalisierungsprojekten weltweit beschäftigt. Über diese Projekte hinaus hat er sich ausgiebig mit Datenbanken, Neuronalen Netzen, KI und Data Science beschäftigt. Dies werden nun auch seine Schwerpunkte in der Lehre sein. Ein weiteres Standbein auch in Bezug auf Projektarbeiten der Studierenden ist das Internet of Things (IoT). Grüning wird an der DHBW Ravensburg dabei nicht einem Studiengang zugeordnet sein, sondern über ein neues Zentrum für angewandte Informatik (ZAI) in verschiedenen Studiengängen Vorlesungen in Informatik und rund um die Digitalisierung halten.

Studiert hatte Alexander Grüning an der Universität Kassel Allgemeinen Maschinenbau, seinen Abschluss machte er dort mit einem zweiten zusätzlichen Diplom am Institut für Werkstofftechnik. In seiner anschließenden Promotion beschäftigte er sich im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs der DFG mit der Optimierung funktional gradierter Werkstoffe- und Produktionsverfahren.

Alexander Grüning ist kein Neuling am Technikcampus Ravensburg, denn er lehrt dort bereits seit 2014 als Dozent. Zu seiner Motivation zum Wechsel an die DHBW meint er: „Ich mache super gerne Lehre. Ich will junge Menschen motivieren und sie dabei unterstützen ihr Thema zu finden, für das sie sich begeistern.“ Der 44-Jährige wohnt mit seiner Frau und drei Kindern in Meckenbeuren.