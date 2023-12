Zwei Großprojekte sollen in Neukirch bald starten

In Sachen Flüchtlingsunterkunft und Heizzentrale soll es in Neukirch voran gehen: Kämmerer Robert Riedesser stellte im Gemeinderat kürzlich die Pläne zur Erschließung der Grundstücke im Rahmen des Bebauungsplans „Neukirch Süd III“ vor. Die Firma Otto Berenbold aus Wilhelmsdorf-Zussdorf hat vom Gemeinderat als günstigster Bieter einstimmig den Zuschlag für die Erschließung der Flurstücke an der Graf-Anton-Straße bekommen.

Hier sollen die geplante Flüchtlings- und Sozialunterkunft sowie die Heizzentrale für die Nahwärmeversorgung entstehen. Die Angebotssumme der Wilhelmsdorfer beläuft sich auf rund 123.000 Euro. Eine Ausschreibung erfolgte durch das Ingenieurbüro Zimmermann. Von 13 angefragten Baufirmen haben nur fünf ein Angebot geschickt. Die Arbeiten sollen zeitnah beginnen.