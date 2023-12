Vielfältige Betreuung für Grundschüler dank Ehrenamtlicher

Ob Schülerzeitung, eine Holzwerkstatt oder gemeinsames Musizieren in der Bläserklasse - Dank ehrenamtlicher Jugendbegleiter sind Grundschüler in Neukirch nachmittags nicht nur gut betreut, sondern lernen auch jede Menge. Die AG-Angebote bieten im aktuellen Schuljahr eine große Vielfalt und sind gleichzeitig auch eine Art Ganztagesbetreuung.

„Wir freuen uns, dass es mit der Verteilung gut geklappt hat“, sagt Schulleiterin Simone Fuoß-Bühler. „Organisatorisch läuft es bestens - und dank der Kompetenz und dem Engagement der AG- und Kursleitungen sind die Veranstaltungen eine echte Bereicherung für die Schule.“ Die Angebote finden jeweils nachmittags statt, pro Gruppe sind es meist zwischen fünf und zehn Kindern.

Angebote von Blechbläsern bis Tanzen

Auch Bläserklassen gibt es, die sowohl für „Blech“ mit Matthias Walser oder „Holz“ mit Jochen Link gut ankommen. Der Kurs Einführung in die Elektronik mit Klaus Oberhofer musste sogar geteilt werden, so groß war das Interesse der Schulkinder. Musikalisch und sportlich geht es zu bei der AG Tanzen mit Steffi Göpfert.

Der künstlerische Schwerpunkt steht eher beim kreativen Basteln mit Sonja Göpfert im Vordergrund. Zudem gibt es noch eine Theater-AG mit Konrad Krämer sowie zusätzlich zwei Betreuungsangebote unter dem Programm „Rückenwind“.

Die Eltern beteiligen sich mit 40 Euro Grundbeitrag, die Kursleitungen bekommen eine Aufwandsentschädigung, wie bei anderen Ehrenamtstätigkeiten. Wirklich gut laufe die Kooperation zwischen Schule und Gemeinde, findet auch Christina Brugger, die zuständige Mitarbeiterin der Gemeinde. „Glücklicherweise haben wir die Ehrenamtskräfte“, betont Brugger und erläutert, dass man sogar jeweils eine Vertretung habe organisieren können.

Neue Ideen sind schon angedacht

Denn die AGs und Kurse finden regelmäßig statt - und das verbindlich für Leitende ebenso wie für die Schulkinder. Pausiert wird in den Ferien. „Dass die Nachmittagsveranstaltungen so gut angekommen, freut uns - und wir haben schon neue Ideen.“ So könne man sich auch eine AG zum Thema Kochen, Backen oder einen Schulchor vorstellen.

Alles stehe und falle freilich mit den engagierten Ehrenamtlichen. Die Angebote selbst schafften Kommunikationskompetenz und vermitteln wichtiges Praxiswissen mit Lösungswegen auch im Team. Beim Abzählen von Maßen oder Zeilen wird beispielsweise Mathe ganz nebenbei geübt. Mit den Nachmittags-Angeboten sei auch schon die Grundlage für eine Ganztagsbetreuung geschaffen, die bald verpflichtend werden soll.

In der Holzwerkstatt wird Weihnachtsschmuck gebastelt

In der Holz- und Reparaturwerkstatt geht es beim Ortstermin gerade um die Weihnachtsbaumdekoration. Hans Wick erklärt neun Kindern geduldig, wie geklebt wird. Wick geht geduldig auf die Kinderwünsche ein, sorgt aber auch mal für Grenzen, wenn manche sich zu viel vornehmen - oder es mit der Konzentration nicht so klappt. Ihm und seinem Kollegen Dirk Scheef liegt der Gedanke der Nachhaltigkeit oder der Wiederverwendbarkeit besonders am Herzen.

So entstehen schöne Dinge aus Holzabfällen, manches wird auch repariert. Die nächsten Projekte, wie ein Nistkasten fürs Frühjahr, sind schon angedacht. Gefragt, wer denn die tollen Sachen bekomme, die in den AG-Stunden entstehen, sind sich die kleinen Holzwerker allerdings einig: „Das wird doch nicht verschenkt“, betont ein Zweitklässler, „das ist für mich.“

Neue Schülerzeitung ist im Entstehen

Beim Besuch in der Schülerzeitungsredaktion gewöhnen sich die kleinen Redakteurinnen und Redakteure erst noch an die Notebooks. „Ohne Computer geht in dem Metier nichts mehr“, weiß Britta Nickel aus eigener Erfahrung. Dennoch, so verkünden die Jungredakteurinnen, habe man schon verschiedene Interviews geführt - mit Lehrerinnen, dem Hausmeister, dem Busfahrer und sogar dem Bürgermeister - und Themen für die Schülerzeitung gefunden.

Die erste Ausgabe der Zeitung mit dem Titel „Für uns“ sei gerade im Entstehen, erklärt Britta Nickel. Die soll als Print mit einer Auflage von 150 Exemplaren, aber auch als Online-Schülerzeitung veröffentlicht werden.