VfB Stuttgart Feriencamp ist in Neukirch zu Gast

Bereits zum vierten Mal haben der TSV Neukirch und der SV Tannau das Feriencamp der Fußballschule des VfB Stuttgart am Bodensee begrüßt. Auf dem Sportgelände in Neukirch hieß es vom 14. bis 16. August für 84 Kinder und Jugendliche: schwitzen, zuhören und allen voran Fußball spielen.

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von knapp 30 Grad vermittelten die sechs Coaches des Fußball–Bundesligisten VfB Stuttgart den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zum einen fußballspezifisches Wissen in den Bereichen Dribbling, Passspiel, Torschuss und variablen Spielformen, zum anderen hatte aber laut Mitteilung des TSV Neukirch auch die Schulung von zwischenmenschlichen Werten einen hohen Stellenwert. Wie jedes Jahr erhielten alle Mitmachende dabei wieder zu Beginn des Camps ein Trainingsshirt, eine Trainingshose und Stutzen des VfB Stuttgart. Das Camp endete am Mittwochnachmittag erneut mit einem Spiel der Kinder gegen die Eltern, in welchem die kleinen Fußballer und Fußballerinnen das frisch Gelernte direkt umsetzen konnten.

Für die körperliche Stärkung in der Mittagszeit und in den weiteren Trainingspausen war selbstverständlich gesorgt. Hier machte sich Andrea Späth vom Gasthaus Hopfendolde in Neukirch–Wildpoltsweiler verdient. Außerdem trug der Obsthof Wagner in Tettnang–Dieglishofen mit seiner umfassenden Obstspende zur Erfrischung bei. Die Gastgeber TSV Neukirch und SV Tannau bedanken sich bei allen Eltern, Fußballern, Coaches für Helfern für die Teilnahme und das Engagement und freuen sich über das „jährlich wachsende Feriencamp“.