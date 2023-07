Tonart Neukirch lässt auf der Bühne „Wunder gescheh’n“

Zu seinem Chorkonzert unter dem Motto „Wunder geschehen“ lädt der Neukircher Chor „TonArt“ am Samstag, 22. Juli, in die Mehrzweckhalle Neukirch ein. Prickelnd wie der Begrüßungssekt verspricht auch das Programm zu werden.

Wie Chorleiter Joachim Hillebrand und Vorständin Christine Ströhm erzählen, ist dieses Sommerkonzert für die Sängerinnen und Sänger ein besonderer Termin, denn infolge der Pandemie waren bisher nur kleinere Auftritte möglich.

Stimmung, Witz, gute Laune

Jetzt fiebern sie dem ersten großen Konzert mit Joachim Hillebrand entgegen, der den Chor 2019 übernommen hat. „Die geben wirklich alles“, sagt er bewundernd, denn natürlich haben sie den Ehrgeiz, die Halle zu füllen.

Was bei der Probe am Mittwochabend im Obergeschoss des Hauses St. Silvester zu hören war, macht große Lust, dabei zu sein, wenn die vierundzwanzig Sängerinnen und Sänger einerseits ihren Anspruch zeigen wollen, aber zugleich einen unterhaltsamen Abend für jeden bieten. Anspruchsvolle Lieder und Texte wechseln mit Stimmung, Witz und guter Laune.

Dahinschmelzen bei Schweden

Unbeschwert temperamentvoll ist der Auftakt mit Lorenz Maierhofers „Un poquito Samba“, mitreißend sind auch Lieder wie „In the Summertime“ oder das südafrikanische „Siyahamba“. Und wer möchte nicht dahinschmelzen bei Gabriellas Lied aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“.

Köstlicher Galgenhumor zeigt sich in Tim Bendzkos rasant und doch bestens textverständlich gesungenem Song „Muss nur noch kurz die Welt retten“ — wenn’s nur so einfach wäre, schnell mal 48.713 Mails zu checken und die große Katastrophe zu verhindern.

Ansagen enthalten Übersetzungsleistungen

Ein ganz besonderes Liebeslied ist Ed Sheerans Song „Thinking out loud“, wenn ein junges Paar darüber sinniert, ob sie sich auch im Alter noch so lieben werden. Schön, dass der Chor immer wieder Ansagen einstreut, die auch den Sinn der englisch gesungenen Songs erfassen lassen.

Drei Ensembles, drei Erlebnisse

Mit Lorenz Maierhofers tiefsinniger alpenländischen Pop–Ballade „Übern See“ zeigt sich eine Besonderheit des Chors. Denn wie Hillebrand erklärt, haben sich aus dem Chor heraus drei eigene Ensembles gebildet.

Ein Männer–Dreigesang wird „Übern See“ singen, ein weiteres Ensemble von elf Sängerinnen und Sängern „Gabriellas Lied“. Und ein drittes (von sieben Sängern) wird in einem besonders differenzierten Chorsatz in Vincent van Goghs Sternenhimmel blicken lassen.

Hier sei nicht das ganze Programm verraten, nur noch so viel, dass die Reise auch nach Hawaii geht und mit Nenas „Wunder gescheh’n“ endet. Am Klavier begleitet Joachim Hillebrand, zu einzelnen Liedern spielt Klaudia Roth auf der Geige.

Wann, wo, wie teuer

Das Konzert findet am 22. Juli in der Mehrzweckhalle Neukirch statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Vorverkauf unter Telefon 0151/18667170. Im Vorverkauf kosten die Karten zwölf Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Der Begrüßungssekt ist inbegriffen.