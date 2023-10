Sozialunterkunft soll in Neukirch schon 2024 fertig werden

Einmal mehr ist es in Neukirchs Gemeinderat um den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Süd III gegangen. An ihm, so Bürgermeister Reinhold Schnell bei der Einleitung zu dem Punkt, sei man seit längerer Zeit dran. Nach Anregungen aus den Fachämtern für den südlichen Bereich musste man auf den alten Bebauungsplan zurückgreifen. „Wir haben umgeswitcht“, fasste Schnell zusammen, und nach öffentlicher Auslage im August stehe nun die Beschlussfassung für den nördlichen Teil und die Flüchtlings- und Sozialunterkunft an.

Angepasst werden müsse dann auch noch der Flächennutzungsplan, was im Rahmen des vereinfachten Verfahrens per Beschluss möglich sei. Schnell erläuterte, dass das Gebäude zur Nutzung als Flüchtlings- und Sozialunterkunft nach Ausschreibungen im Generalübernehmer-Verfahren im Jahr 2024 stehen soll.

Außenbeleuchtung soll insektenfreundlicher werden

Zu den Kommentaren nach der Auslage nahm Udo Kienzle für das Planungsbüro Kienzle, Vögle, Blasberg (Friedrichshafen) Stellung. Änderungsnotwendigkeiten hielten sich im überschaubaren Rahmen, so handle es sich um eine insektenfreundlichere Außenbeleuchtung oder die Möglichkeit eines Flachdaches.

Abstandsregulierung verlangt Nachjustierung

Prüfungsbedarf gebe es noch bei den Ausgleichsflächen ebenso wie beim Entwässerungskonzept, das auch überarbeitet werden muss. Bis dahin gebe es noch die Möglichkeit, das Oberflächenwasser vorläufig einzuleiten. Ein Teil der Synopse solle Rücksicht auf die Aktualisierung der Gesetzesgrundlagen sein.

So seien die aktuellen Bodenschutz-, Abfallrechts- und Ablassrechts-Hinweise aufgenommen worden. Ebenso Hinweise zur Geotechnik oder den Sichtachsen. Letzterer Punkt bezog sich eine mögliche Beeinträchtigung durch Emissionen durch Gewerbebetriebe. „Der Emissionsschutz ist hier unproblematisch. Aber wegen der Abstandsregulierung habe man ‚eine Ecke ausgekratzt‘“, erklärte Udo Kienzle.

Erst Leitungen verlegen, dann Straße sanieren

Weitere Themen waren die rechtzeitigen Telekommunikationslinien-Anmeldungen, Kabel- und Wasserversorgung. Darauf bezogen ging es in einem zweiten Punkt darum, die Regenwasserbewirtschaftung mit einem Regenwasserkanal zu lösen. Das stellte Ingenieurin Anke Rothweiler für das Büro Bernd Zimmermann vor. Hier solle die endgültige Straßen- und Gehwegsanierung erst nach Verlegung aller Leitungen erfolgen.

Eine kurze Diskussion der Gemeinderäte hatte die Gesamtkosten für die Wasserleitungssanierung Hüttenstraße in Höhe von 85.000 Euro sowie die Kanalisierungskosten (46.000 Euro) zum Thema. Sie wurden letztlich befürwortet, und der Satzungsbeschluss erging einstimmig.