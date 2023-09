Seit mehr als 20 Jahren ist Neukirchs Bürgermeister Reinhold Schnell bereits im Amt. Er vertritt die Bürgermeister im Bodenseekreis als Vorsitzender des Kreisverbands und hat noch diverse weitere Ämter inne. Neukirch hat in den vergangenen Jahren einige Großprojekte umsetzen können. Im Interview spricht Schnell mit SZ-Mitarbeiter Olaf E. Jahnke darüber, warum es trotzdem noch jede Menge zu tun gibt und wo er für die kommende Zeit die Schwerpunkte sieht.

Läuft in Neukirch, Herr Schnell ‐ und geht das immer weiter so?

Wir sind gerade dabei, uns nach den Großprojekten der letzten Jahre finanziell zu konsolidieren und Luft zu holen für die nächsten Projekte. Investitionen von über fünf Millionen Euro in den letzten drei Jahren sind für uns als kleine, finanzschwache Gemeinde herausfordernd gewesen. Einige nächste Projekte stehen an, aber auch der Wohnbau bleibt ein Thema.

Die derzeitige Situation mit hohen Baukosten, höheren Zinsen, Wegfall von Zuschüssen und Inflation fördert das nicht gerade und sind auch Gründe, weshalb im Wohnungsmarkt aktuell nicht viel läuft. Wir versuchen, vorausschauend am Wohnbauthema dranzubleiben und die Flächen aus dem Flächennutzungsplan baulich zu entwickeln. Wir wollen die Voraussetzungen für weiteren Wohnraum zur Miete und zum Kauf schaffen.

Was die zeitgemäße Lösung der Heizungsfrage angeht, ist die schon gelöst, mit BEN, der Bürgerenergie Neukirch?

Hier kann ich zunächst ein großes Lob für die Macher von BEN aussprechen, für ihr ehrenamtliches Engagement. Das gilt es von Gemeinde- und Ratsseite weiterhin zu unterstützen. Ein neues Bebauungsplanverfahren für ein Grundstück der Heizzentrale konnte aufgrund von Einwendungen der Fachbehörden nicht weiterverfolgt werden.

Dies verdeutlicht wieder einmal, dass über die vorgegebenen Standards unbedingt gesprochen werden muss. Daher stellen wir ein anderes Baugrundstück aus dem bisher rechtskräftigen Bebauungsplan der BEN für die Heizzentrale zur Verfügung ‐ auch wenn wir leider dafür einem Gewerbeinteressenten eine Absage erteilen mussten.

Und zur Zusammenarbeit mit dem Regionalwerk: Der Bereich der Erneuerbaren Energien steht bei unserem Regionalwerk ebenfalls auf der Prioritätenliste ganz oben. Geschäftsführer Michael Hofmann ist im Kontakt mit BEN. Ich hoffe, dass hier eine Partnerschaft zustande kommt. Dann wäre das für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation.

Wie geht es mit der Infrastruktur weiter, was erneuerbare Energie, E-Mobilität, Nahwärme oder Breitbandausbau angeht?

Tatsächlich haben wir die ganze Einheit der Versorgung im Blick, sowohl was Nahwärme, Glasfaser oder auch die Wasserversorgung betrifft. Im Bereich Glasfaserausbau läuft momentan der Ausbau der „weißen Flecken“ mit einem Kostenvolumen von 7,5 Millionen Euro. Hier haben wir bis jetzt eine Ausbauquote von über 50 Prozent erreicht.

Im Bereich der „grauen Flecken“ laufen momentan die Ausschreibungen. Hier sprechen wir von einem Kostenvolumen von 4,3 Millionen Euro. Im Ortskern selbst haben wir über die Telekom eine verfügbare Leistung bis zu 250 Mbit. Hier wird sich zeigen, ob wir über die Gigabitförderkulisse des Bundes nochmals an Fördermittel kommen. Die Anträge sind gestellt. Nur mit einer Förderung von 90 Prozent könnte ein vollflächiger Ausbau im Ortskern bei einem Kostenvolumen von 3,2 Millionen Euro erfolgen.

Das ist wohl die letzte Gelegenheit, mit Aussicht auf kommende Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt. Was bisher möglich war, haben wir mit dem Zweckverband realisiert und auch die Zusammenarbeit mit Teledata als Netzbetreiber funktioniert bestens. Sinnvollerweise ist das Netz bei den Kommunen gut aufgehoben und als Zweckverband mit zehn Kommunen und dem Landkreis brauchen wir uns nicht zu verstecken. Was zum Thema E-Mobilität noch kommt, ist ein E-Carsharing mit Ladepunkten in der Ortsmitte.

Einige Projekte sind geplant, wie bei der neuen Ortsmitte, Sozialem Wohnungsbau und Gewerbe?

Beim Vorhaben der Bau- und Sparverein Ravensburg eG auf der ehemaligen „Rittlerwiese“ sind öffentliche Förderungen, Baukosten und Zinsen, wie sonst auch landauf landab, ein Thema. Erst wenn die Rahmenbedingungen sich verbessern, kann der Bau- und Sparverein Ravensburg das Projekt umsetzen.

Anders sieht es mit dem Sozialbauprojekt aus. Das formelle Auswahlverfahren für den Generalübernehmer läuft, dort sind wir auch im Zeitplan. Ende des Jahres sollte der Auftragnehmer feststehen. Die Erschließungsarbeiten sollten ebenfalls bis zum Beginn der Hochbauarbeiten abgeschlossen sein. Im Laufe des Oktobers werden wir mit vorbereitenden Maßnahmen auf dem Gelände noch beginnen. Ebenfalls wollen wir das Bebauungsplanverfahren bis Ende Oktober abschließen.

Große Fortschritte im Sozialbereich sind gelaufen, inhaltlich und personell ‐ auch mit neuen Strukturen?

Rückblickend war es komplett die richtige Entscheidung, den Familientreff und das Gemeinwesen in der Ortsmitte zu konzentrieren. Wir haben auch mit Anna Kaspar und Ramona Radulla zwei sehr gute Mitarbeiterinnen gefunden, die die Themen auch gemeinsam angehen.

Dies wird auch von der Bevölkerung, ob Jüngere oder Ältere, so widergespiegelt. Dankenswerterweise hat der Gemeinderat die sozialen Vorhaben stets unterstützt. Wir bleiben dran, ob beim Bürgertöpfle oder anderen Aktionen. Das geht in die richtige Richtung. Das Thema Tagespflege steht bei uns ebenfalls auf der Agenda. Hier wollen wir eine Möglichkeit schaffen, dass die Angehörigen von zuhause zu pflegenden Personen Entlastung finden.

Nicht gelöst ist weiterhin das Problem der Ganztageskinderbetreuung in Schule und Kindergarten?

Zur Ganztagsbetreuungspflicht für die Grundschule ab 2026 ‐ da haben wir uns schon Gedanken gemacht, auch mit unserer Schulleiterin Simone Fuoß-Bühler. Wir könnten inhaltlich loslegen, die Fördermöglichkeiten in Bezug auf bauliche Veränderungen sind dagegen immer noch ungelöst.

Das soll laut Aussage vom Ministerium wohl bis Ende des Jahres kommen. Bauliche und personelle Probleme auf allen Ebenen lassen sich ohne weiteres nicht in kurzer Zeit lösen. Gerade im Hinblick auf das notwendige Personal für den Ganztagesbereich sehen wir das ganze kritisch, bekommen wir ja schon heute nicht genügend Fachpersonal im Bereich Kita/Schulbetreuung. Zudem sind wir der Meinung, dass die Eltern keine gebundene Form einer Ganztagesgrundschule, sondern ein flexibles Angebot wollen, wie wir es bisher schon anbieten.

Die Wirkung oder das Fehlen der Landes- und Bundespolitik bleibt ein Thema?

Ganz allgemein kann ich als Vertreter des Gemeindetags sagen: Die Belastungsgrenze ist überschritten. Das Flüchtlingsthema ist nicht gelöst ‐ es passiert nichts oder zu wenig. Unsere Leistungsfähigkeit hat ihre Grenzen erreicht. Hier müssen dringend auch über Parteigrenzen hinweg Lösungen gefunden werden.

Sonst drohen bei den nächsten Europa- und Kommunalwahlen 2024 unangenehme Überraschungen. Es wären dringend Lösungen von verantwortlicher Seite gefragt, Handlungsanregungen haben wir im Gemeindetag vorgestellt, ebenso einen 12-Punkte-Plan. Was man zusammenfassend sagen könnte, an einer Veränderung der Standards für viele Bereiche kommen wir nicht mehr vorbei.

Ungewissheiten bleiben ‐ was für Zukunftspläne hat die Gemeinde, haben Sie?

Die kommunale Verantwortung bleibt ‐ und wir versuchen zu helfen, wo es geht. Die Grenze ist aber erreicht. Durch meine interkommunale Tätigkeit fallen mir viele Punkte auf, die anzusprechen sind. Abgesehen vom Abarbeiten der Pflichtaufgaben konnten wir bis heute ‐ mit Stolz gesagt ‐ viele gelungene, auch freiwillige Projekte angehen und abschließen.

Unsere Gemeindeverwaltung ist nach wie vor beim Personal effizient aufgestellt, immer größer wird allerdings die Fremdsteuerung durch die Bundes- und Landespolitik. Damit werden unsere dörflichen oder ländlichen Gestaltungsmöglichkeiten weniger. Heißt, nach der Zukunft gefragt, für Neues bleibt weniger Spielraum. So sind wir auch gezwungen, noch mehr Kompromisse zu schließen, können weniger visionäre Ideen umsetzen.

Es bleibt: Wir müssen das Beste daraus machen. Wir können in Neukirch durchaus stolz sein auf das, was wir erreicht haben, mit Weitblick, Engagement und vor allem als Gemeinschaft. So soll es von mir aus möglichst weiter gehen.