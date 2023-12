Die Gemeinde Neukirch profitiert von positiven Entwicklungen beim Regionalwerk Bodensee. Als Gesellschafterin mit einem Anteil von zwei Prozent erhält Neukirch einen Teil vom Kuchen des insgesamt erzielten Jahresüberschusses von 2,5 Millionen Euro.

Wie Regionalwerk-Geschäftsführer Michael Hofmann und kaufmännischer Leiter Claus Bulling kürzlich im Gemeinderat erklärten, entfällt von der Gewinnausschüttung eine Summe von 1,43 Millionen Euro auf Neukirch. Nach Abgaben und Steuern bleibt ein Gewinnanteil von 50.600 Euro, wobei knapp 29.200 Euro ausbezahlt werden, der Rest geht auf das Kapitalkonto der Gesellschaft.

Netz soll erheblich ausgebaut werden

Auch anstehende Projekte des Regionalwerks wurden in der Sitzung thematisiert, so etwa der weitere Netzausbau für rund 15 Millionen Euro für das nächste Jahrzehnt. Dazu komme noch eigene Stromgewinnung mit Photovoltaik, so Hofmann. Bis 2030 sollen so zehn Megawatt aus eigner Stromerzeugung hinzukommen.

Auch das Geschäftsfeld Wärme werde nach und nach ausgebaut. Weitere Projekte zeichneten sich ab, etwa in Tettnang oder Langenargen mit der „Seewärme“, aber auch Neukirch sei mit der Bürgerenergie BEN gut aufgestellt. Freilich seien auch Finanzierungsfragen zu beantworten. Geschäftsführer Hofmann betonte: „Wir wollen die Bürger mit ins Boot nehmen.“

Hofmann sieht hier die Lösung in einem Genussscheinmodell mit Bürgerbeteiligung an Photovoltaik und am Netzausbau. Dazu steige der Personalbedarf mit den Investitionsmaßnahmen. Neben Verbesserungen bei der PV-Bürokratie durch Onlinemaßnahmen sagte Hofmann: „Wir stellen bei der Grundversorgung grundsätzlich auf Grünstrom um.“

Rat stimmt Änderungen zu

Bürgermeister Reinhold Schnell sprach von einem Flächenziel von 0,2 Prozent in Photovoltaik. Geplante Anlagen werden gebaut, ergänzte Hofmann, Nachhaltigkeit und Erträge müssten jedoch im Einklang sein. Auch Netzstabilität bleibe ein Thema, den Herausforderungen begegne man mit Verstärkungen, besserer Regeltechnik und mehr Speichern.

Einstimmig kam schließlich das Zustimmungsvotum vom Rat. Zweiter Punkt beim Regionalwerk war die Zustimmung zu verschiedenen Änderungen des Gesellschaftsvertrages von 2008. Die betrafen vorwiegend Online-, Zuständigkeits- und Redaktionsfragen. Aufgenommen in den Vertrag wurden auch die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung, sogenannte Genussrechte, mit Finanzierungsmöglichkeiten mit Mezzanine-Kapital und Groundfounding.

Hier fragte Fraktionsvorsitzender Strauß (CDU) nach der Zweckgebundenheit der Mittel. Hofmann erklärte, die gebe es grundsätzlich, die Mittel der Bürger seien jedoch keine Beteiligung, sondern festgeschrieben verzinstes Kapital. Einstimmig wurde auch der Gesellschaftsvertragsänderung zugestimmt.