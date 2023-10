Ein Missgeschick kann schnell mal passieren, wissen die vier Viertklässler der Grundschule Neukirch, die als Juniorhelfer bei kleinen Blessuren anrücken. „Gestolpert, ausgerutscht, das Gleichgewicht verloren“, schildert Juniorhelfer Moritz die letzten Einsätze der kleinen Erste-Hilfe-Fachkräfte.

Meist habe schon ein Pflaster geholfen ‐ obwohl er nach einer Behandlung im Lehrerzimmer einmal mit einem Verband habe nachhelfen müssen, weil das Pflaster nicht gehalten habe, erzählt der Junge. „Beim Spielen oder Herumtollen kommt das schon mal vor“, erläutert Maja, ebenfalls Juniorhelferin.

Das seien dann meist Schürfwunden ‐ da habe sie ebenfalls schon drei Mal helfen können, ebenso wie ihre Helferinnenkollegin Miya. Die findet es wichtig, dass man auch mal schlichtet oder tröstet. Sie hat einen roten Rucksack dabei und zeigt auch das Einsatzbuch.

Wenn das Erste-Hilfe-Set nicht reicht

In dem wird nicht nur das Verbandsmaterial für die erste Hilfe aufgelistet, sondern auch eine Kurzbeschreibung der jeweils geleisteten Einsätze. Es finden sich Wundverbände, Kühlkompressen, Pflaster, Leukoplast und eine Schere. Juniorhelfer Milan weiß, was in schwierigeren Fällen zu tun ist, wenn das Erste-Hilfe-Set nicht reicht. „Da rufen wir eine Lehrerin ‐ und die holt dann, wenn es sein muss, den Rettungswagen.“ Zwei Lehrkräfte sind als Ersthelferinnen ausgebildet.

Jede große Pause, inzwischen gibt es zwei, dürfen die Juniorhelfer ran. Und laufen mit ihren Einsatzwesten und dem Erste-Hilfe-Rucksack umher. Oft teilen sie sich die Einsätze, obwohl sie auch gerne zu viert unterwegs sind, wie von Schulsozialarbeiterin Petra Ernst zu erfahren ist.

Sie hat das Juniorhelfer-Projekt an der Neukircher Grundschule ins Leben gerufen und zeigt sich zufrieden: „Die Motivation und die Hilfsbereitschaft sind hoch.“ Außerdem weiß die langjährige DRK-Mitarbeiterin, dass Sozialgefüge und Selbstbewusstsein bei den Helfern gestärkt werden und schließlich zeige sich immer wieder: „Kinder helfen gerne.“

Nachwuchs ist gefragt

Das sehe man, wenn auch mal ein weinendes Kind getröstet wird und bei anderen unblutigen Zwischenfällen. Schulsozialarbeiterin Ernst hofft, dass bei den nächsten Projekttagen im Frühjahr wieder eine Nachfolgegeneration für die Juniorhelfer an den Start geht. Da gibt es in den vier Tagen, auch mit Unterstützung des Tettnanger Roten Kreuzes, wieder einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder.

Geübt und gelernt wird alles von der stabilen Seitenlage über die Rettungskette bis zum Anlegen von Verbänden und Pflastern. Außerdem sind Trostspenden, allgemeine Hilfe und Unterstützung ein Thema. Das gehe schließlich bis zur Unfall-Prävention und dem Erkennen von Gefahrenlagen, beschreibt Ernst.

Sie möchte die Juniorhelfer als regelmäßiges Angebot an der Schule etablieren. Und wie es weitergehe, werde man wohl erst später sehen, dann in Neukirch selbst gebe es kein Jugendrotkreuz. Eine Gruppe ist jedoch in Tettnang aktiv.Die Tettnanger Jugendrotkreuzgruppe umfasst aktuell 20 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren.