Nikolaus-Adventsmarkt in Neukirchs Ortsmitte wahrt die Tradition

Der traditionelle Neukircher Markttermin ist an diesem Freitag zum Advents- und Nikolaus-Anlass besonders gut besucht gewesen. Zahlreiche Kindergartengruppen und Schulklassen kamen nacheinander auf dem Platz in der Ortsmittte, um Nikolaus und seine drei Knechte mit Gesang und Gedichten zu erfreuen. Daher verstand es sich, dass sie aus den drei großen Säcken, die die Knechte schleppten, ein kleines Geschenk bekamen. Besonders gut kam auch das geschmückte Nikolaus-Pony an.

Vorweihnachtliche Stimmung kommt auf

So hat das Markttreffen im Advent mit guter Laune und Adventsstimmung bei allen Beteiligten Anklang gefunden. Sowohl an den üblichen Marktständen als auch bei den themenbezogenen, mit Adventsdekoration oder Weihnachtsgeschenken, waren die Standbetreiber bestens gestimmt und freuten sich über Vorweihnachtsstimmung und -umsätze.

Gern gehört: Lieder und Gedichte der Kleinsten

Trotz des vorherrschenden Schmuddelwetters blieben die Neukircher aller Generationen zahlreich auf dem Marktplatz versammelt - zumal der angedrohte Eisregen ausblieb. Die Kleinsten hatten sich derweil im Familientreff zusammengefunden. An verschiedenen Stellen gab es Glühwein oder diverse Adventsleckereien, denen gerne zugesprochen wurde. Zahlreiche Familien nutzten die Gelegenheit, um die Aufführung ihrer Jüngsten mitzuerleben und hörten gerne zu, wie ihre Kindern den Nikolaus lobten - oder schon im Voraus Dank fürs Geschenk aussprachen mit gesungenen Liedern oder aufgesagten Gedichten.