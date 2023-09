Die Schülerferienbetreuung in Neukirch ist mit dem Weltall zu Ende gegangen. Ferienbetreuerin Ann–Kathrin Knöpfler hat sich einiges einfallen lassen um Faszination und Vielfalt des Themas weiter zu geben.

Von verschiedenen Rezepten für „Alien–Schleim“ bis zu allerlei Informationen und Wissenswerten rund ums All und die Raumfahrt. Auch ein spezielles Spiel war wieder dabei, das hat die Betreuerin designt — und beim Quiz hat sie passende Fragen programmiert.

Mit der Resonanz zufrieden

Auf die Frage, was denn nun am besten gewesen sei, kamen ganz unterschiedliche Antworten von den elf Kindern zwischen sieben und zehn Jahren, die sich während der letzten Ferienwoche mit dem Weltall beschäftigt haben.

Von Sternen über Planetengrößen, dem Sternbild mit Beleuchtung oder dem Weltall–Quiz am Computer ist wohl für jede und jeden etwas dabei gewesen. Betreuerin Knöpfler freut sich, dass die Themen so gut angekommen sind. Auch mit der Resonanz ist sie zufrieden.

Wissen zu Technik, Sprachen und Sternen

Wichtig ist der Pädagogin, dass die Kinder auch etwas mit nach Hause nehmen können. Die Kinder haben sich offensichtlich gerne mit dem All beschäftigt: Ein Mädchen möchte nach dem Sommerferienprogramm gar Astronautin werden, ein Junge überlegt sich das noch.

Die unterschiedlichen Bereiche sind gut angekommen, also Technik, Wissen, Praxis, Sprachen wie Russisch oder Englisch, Planeten und Sterne bis hin zum Raumschiff–Design.

Warum die Rakete „Semel Jolch Kap“ heißt

Auf einen Namen für die Papp–Rakete mit Hühner– und Burger–Deko hat man sich zunächst nicht einigen können. Deswegen wurden Buchstaben aus den Kindernamen zusammengestellt, so dass das Raumschiffmodell schließlich „Semel Jolch Kap“ genannt wurde.

Einige hätten sich mehr Ferienzeit gewünscht

Unterschiedlich, wie das Lieblingsthema, fiel auch die Antwort auf die Frage nach dem Schulstart aus. Während einige sich noch mehr Ferienzeit wünschten, kam von anderen die eindeutige Antwort: „Höchste Zeit, dass wir wieder in die Schule dürfen.“

Schon am Montag geht es auch für Betreuerin Knöpfler los, sie beginnt an der Grundschule Neukirch mit der Betreuung einer Vorbereitungsklasse und schließt in nächster Zeit ihr Studium ab.