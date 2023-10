Auch Zuwanderung und Flüchtlingszahlen sind im Oktober-Gemeinderat ein präsentes Thema gewesen. Bürgermeister Reinhold Schnell hoffte auf die Bundespolitik ‐ und wies auf das Positionspapier des Gemeindetages hin. Der Zuwanderungstrend gehe nach oben. Und Entspannung sei nicht in Sicht.

Hauptamtsleiter Rüdiger Frank erläuterte allgemein die Steigerung der Flüchtlingszahlen. Im Vergleich läge man bei Zahlen wie 2015 und 2016 zusammengenommen, mit Tendenz nach oben. Frank sprach verschiedene Forderungen zur Erleichterung von Abschiebungen sowie die Notwendigkeit der Anpassung von Sozialstandards an.

Hauptamtsleiter: Immer Bewegung bei Zahlen möglich

In die Zukunft geschaut, habe der Bodenseekreis noch zahlreiche vorläufige Unterbringungen ‐ und danach komme zeitnah der Weg in die Gemeinden. „1100 Menschen müssen bald untergebracht werden, je nach Größe der Kommune“, trug Frank vor.

Wie es mit Neukirch aussieht, kommt auf den jeweiligen Status an. Frank erläuterte die Unterbringungssituation mit verschiedenen, auch angemieteten, Objekten. Allgemeine Flüchtlinge gebe es 2023 in Neukirch 12 Personen, Ukrainer 10 Personen. Immer gebe es Bewegung auch in den Belegungszahlen.

Problem: Ehrenamtliche fehlen fast komplett

In der Gemeinde sei bisher eine Belegung von 52 Personen möglich, im Moment seien also noch 25 Plätze zu belegen, dies geschehe im Rahmen der Unterbringungspflicht.

Leider liege die Zahl der Ehrenamtlichen für den Helferkreis immer noch auf nahezu null, dabei seien auf der Gemarkung Neukirch noch weitere Flüchtlinge hinzugekommen, die im privaten Wohnungsmarkt wohnen. Damit hänge die Flüchtlingsarbeit an der Verwaltung, dem Hausmeister, dem Bauhof und zwei Ansprechpartnern bei den Johannitern als Integrationshelfer.

Verwaltung muss deswegen stärker ran

Das binde tatsächlich Personalkapazitäten, bemerkte Schultes Schnell dazu. „Es muss etwas geschehen“, wiederholte er einmal mehr ‐ und wünscht sich von Landes- und Bundes- und Europapolitik mehr Verständnis ‐ und Verstehen.

Diskussionen hülfen bisher nicht wirklich weiter, bei der Bewältigung der Situation. Die Anschlussunterbringung bleibe in Neukirch ein Thema ‐ auch was die Hallennutzung angehe.

Verwaltung: Neubau ist der richtige Weg

Hauptamtsleiter Frank bescheinigte der Gemeinde, auf dem richtigen Weg zu sein, mit dem zeitnahen Bau entsprechend weiterer Unterkünfte für die Anschlussunterbringung und die Schaffung von sozialen Wohnraum, die im Rat zuvor beschlossen worden war.