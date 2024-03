Neukirchs Freie Wähler nominieren acht Kandidaten für den Gemeinderat

In ihrer Nominierungsversammlung haben die Freien Wähler ihre Kandidaten für den Gemeinderat in Neukirch gewählt. Zwei Frauen und sechs Männer haben sich bereit erklärt bei der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, für die Freien Wähler zu kandidieren. Neben den zwei Amtsinhabern haben sich sechs neue Gesichter zur Wahl gestellt.

Der Versammlungsleiter Ralf Stärk freute sich laut einer Mitteilung an die Presse, mit seinen Kandidaten eine interessante und spannende Liste präsentieren zu können. „Es ist richtig schön, dass wir mit diesem sehr engagierten und motivierten Team an den Start gehen können“. Er bedankte sich bei seinen Mitbewerbern für ihr Engagement im Gemeindeleben und für die Bereitschaft sich mit Herz und Verstand für das Wohl der Gemeinde einsetzen zu wollen. Nachdem die Versammlung in geheimer Abstimmung beschloss, die Wahlliste alphabetisch aufzustellen, wurden folgende Kandidaten nominiert:

Andreas König, Norbert Specker, Peter Küchenmeister, Ralf Stärk, Thomas Salomon, Kerstin Müller, Ludwig Geiger-Vogel, Susanne Rass-Sautner.