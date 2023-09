Im Schülerferienprogramm an der Grundschule Neukirch ist jungst ums Thema „Rückenwind“ gegangen. Das war nicht etwa ein Fahrrad–, Flug– oder Segelprogramm, sondern es ging um Schülerbetreuung für acht Zweit– und Drittklässler.

Als Betreuerin ist die, im dritten Semester an der PH Weingarten studierende Klara Krayer von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr an die Grundschule gekommen. Beim Ortstermin herrscht buntes Treiben, einige schnippeln Äpfel, andere basteln eine Murmelbahn, einer ist immer noch mit seinen Rechenaufgaben beschäftigt.

Spiele, Lesen, Vorlesen und Lernen

Auf dem Programm stehen regelmäßig Spiele, Lesen und Vorlesen, Gänge nach draußen und Basteln, erläutert die angehende Pädagogin aus dem Argental. Dazu gehören aber auch Lernaufgaben zur Vorbereitung aufs kommende Schuljahr.

Auf die Frage, wie Krayer das erraten habe, was zu verbessern sei, lacht sie und informiert: „Also ich darf mir schon auch ein Bild vom Leistungsstand machen, aber die wesentlichen Informationen, die Aufgaben und Inhalte kommen von den Lehrerinnen.“ Danach wird dann ein Arbeitsplan erstellt.

„Macht einfach Freude, mit Kindern zu arbeiten“

Das sieht nun schon eher nach „Rückenwind“ aus, einem Förderprogramm, des Landes Baden–Württemberg, das Kinder nach den Coronadefiziten entsprechend und gezielt fördern soll. An dem Programm nimmt die Grundschule Neukirch auch teil. Da geht es unter anderem um Leseförderung, Sprachförderung, Aufarbeitung und Wiederholung von Unterrichtsinhalten sowie allgemeine Förderung in verschiedenen Bereichen.

Als angehende Grundschullehrerin hat sie hier einerseits die Gelegenheit pädagogische Erfahrung zu sammeln, andererseits, so betont Krayer: „Es macht einfach viel Freude, mit Kindern zu arbeiten.“ Wichtig sei da freilich auch die Motivation und Konzentration, das falle leichter, wenn man vorher Bewegungsspiele macht, auf dem Pausenhof.

Wie man Apfelschnippeln delegiert

Auf die Frage, wo es denn am schönsten gewesen sei, kommen von den Kindern unterschiedliche Antworten: „Im Wald“, „beim Karottenflötenschnitzen“, „beim Spielen“ oder „beim Vorlesen.“ Einige freuen sich auch schon während des Schnippelns aufs Apfelmus, denn schließlich seien die Essensprojekte mit Plätzchen oder Keksen auch bestens angekommen.

Die Motivationslagen sind dennoch unterschiedlich. Während sich ein Schüler „mehr Pause“ wünscht, findet ein anderer, er habe keine Lust mehr, Äpfel zu schnippeln. Der eigentlich schnippelpflichtige Schüler hat es aber geschafft, die Aufgabe an eine Mitschülerin zu delegieren — und wird nebenher noch mit Apfelresten gefüttert.

Am Ende gibt es für alle „Mitnehmseltiere“

So funktioniert die Arbeitsteilung einigermaßen — wobei gestaunt wird, wie aus vielen Äpfeln nur eine Schüssel Apfelmus geworden ist. Und das Wegräumen und Entsorgen der Apfelreste bleibt auch noch. Zum Schluss gibt es am letzten Tag noch eine Belohnung. Aus Holzrohlingen dürfen die Kinder sich ein „Mitnehmseltier“ schleifen. So freuen sie sich über Enten, Schweinchen, Schlangen oder Igel — und haben noch eine kreative Erinnerung an die „Rückenwind“-Woche.

Beim letzten Schülerferienprogramm dieser Sommerferien geht es in der zweiten Septemberwoche um eine „Reise ins Weltall“.