In einem Garten in Neukirch gibt es zu Halloween und Weihnachten immer wieder besondere Lichter- und Dekokunst zu bewundern.

Nachdem die Halloween-Inszenierung in diesem Jahr pausiert hat, haben die Bewohner nun wieder eine umfangreiche Weihnachtslichtershow in dem Garten an der Tettnanger Straße installiert. Etwas weniger Gebläsefiguren sind dieses Jahr aufgebaut, dafür eine Vielzahl von Weihnachtsmotiven und Lichtern.

Noch bis nach Weihnachten zu bewundern

Im Hintergrund erklingen leise Weihnachtslieder. Aufgebaut hat das Ganze Sylvia Reich-Sander mit Familienmithilfe. Etwas dezenter als sonst ist es dieses Jahr ausgefallen - dennoch kommen Weihnachtslichterfans in Neukirch bis nach Weihnachten noch voll auf ihre Kosten.