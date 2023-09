Wo in Neukirch auf öffentlichen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen installiert werden könnten, diese Frage ist im Gemeinderat am Montag Thema gewesen.

Daniel Moosherr vom E-Planwerk aus Biberach stellte eine Potenzialanalyse vor ‐ in Form einer Vollsimulation samt Einbeziehung der Wetterverhältnisse. Verschiedene Gebäude wurden dafür untersucht, unter anderem das Rathaus, der Kindergarten, die Schule, die Mehrzweckhalle und das Dorfgemeinschaftshaus in Wildpoltsweiler. Verschiedene Analysen und Berechnungsparameter auf 20 Jahre flossen dabei ein.

Die Übersicht für das Rathaus habe ergeben, dass sich eine Vollbelegung auf der Südseite lohne. Die Nordseite rechne sich nicht. Von drei Varianten für PV-Anlagen auf der Mehrzweckhalle könne sich eine rechnen. Beim Kindergarten bleibe eine kleine Fläche, beim Dorfgemeinschaftshaus ebenso, so das Ergebnis.

Räte äußern Bedenken

Insgesamt, so der Experte, bedeute das bei den vorgestellten Modellen keine Autarkie, sondern die vernünftigste Lösung im wirtschaftlichen Sinne. Ein Plus von 30 Kw wäre für die Grundschule möglich. Schon ohne diese würde die Anlage einen jährlichen Ertrag von rund 3000 Euro erzielen. Hier zeichne sich jedoch kein dringender Bedarf ab. In diesem Zusammenhang riet Moosherr, dass man zunächst abwarten könne. Amortisationsargumente seien teilweise gegeben, Speicher seien im Moment noch nicht geplant. Da könnte in Zukunft allenfalls eine kleine Anlage Sinn machen.

Im nächsten Schritt sollen das Rathaus, dann die Mehrzweckhalle und das Dorfgemeinschaftshaus PV-Anlagen erhalten. Kritisch sahen einige Räte das Vorhaben in Bezug auf die Mehrzweckhalle angesichts hoher Investitionen von rund 140 000 Euro und einer Amortisationsdauer von rund 20 Jahren, so etwa Udo Hunstiger (CDU). Daniel Moosherr bestätigte: „Ein Flachdach bleibt immer ein Thema, von der Statik und der Unterkonstruktion her.“

Er riet zu möglichst geringen Eingriffen bei diesem Gebäude. Adrian Strauß (CDU) hatte Bedenken hinsichtlich der Finanzbelastungen der kommenden Jahre. Die Weiterentwicklung mit PV-Anlangen hielt er für eine „reine Küraufgabe“. Beate Gauggel (FW) fragte nach Möglichkeiten der Verpachtung, gerade bei der Mehrzweckhalle, fand jedoch wenig Zustimmung.

Beschluss fällt schließlich einstimmig

Bürgermeister Reinhold Schnell betonte, ein Teil des Grundschuldachs sowie der Dächer am Bauhof, dem Josef-Zacher-Saal und am Feuerwehrhaus sowie das Nahkauf-Dach seien schon verpachtet. Weitere Verpachtungen seien vorläufig nicht vorgesehen. Die Wirtschaftlichkeit sei entscheidend, fand Lucia Mühlebach (FW). Die Amortisierungszeit von elf Jahren spreche hier für das Rathaus, meinte Roland Schmid (CDU).

Er wies bezüglich der anderen Projekte darauf hin, dass hier noch technische Entwicklungen zu erwarten und abzuwarten seien. Einigkeit herrschte schließlich fraktionsübergreifend, dass man mit dem Rathaus und dem Dorfgemeinschaftshaus der Vorbildfunktion der Gemeinde zum Ausbau der PV-Anlagen vorerst Genüge getan habe. Investitionskosten von rund 40.000 Euro für beide Gebäude wurden eingeplant.

Amortisieren soll sich das nach elf Jahren (Rathaus) beziehungsweise zwölf Jahren (Dorfgemeinschaftshaus). Je nach Entwicklung wolle man sich den weiteren Ausbau für die öffentlichen Gebäude vorbehalten. Der Vertrag etwa für die Schule laufe 2025 aus. Der Beschluss erfolgte einstimmig.