Neukirch steht um eine Million Euro besser da als erwartet

Eine positive Überraschung hat es bei der Haushaltsbilanz für 2023 in Neukirch gegeben: Statt des ursprünglich geplanten Minus von 316.000 Euro konnte Kämmerer Robert Riedesser im Gemeinderat kürzlich von einem Plus von 742.000 Euro berichten - damit fällt der Abschluss rund eine Million Euro besser aus als gedacht.

Auch bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer habe man besser gelegen, ebenso wie bei den Schlüsselzuweisungen und sonstigen Mitteln. „Ein insgesamt sehr positives Ergebnis“, bilanzierte Riedesser. Für das laufende Jahr 2024 sieht es allerdings nach bisheriger Prognose nach einem Minus aus. Der Gesamtfinanzhaushalt sieht Einzahlungen von 6,4 Millionen Euro und Auszahlungen von 6,9 Millionen Euro vor, mit einer Finanzierungslücke von rund 500.000 Euro.

So sieht die Prognose für 2024 aus

An Förderungen und Zuschüssen rechne man mit 1,4 Millionen Euro. Demgegenüber stehen die Investitionskosten von knapp 3,9 Millionen Euro. Für die umfangreichen Investitionen, allein für die Flüchtlingsunterkunft liegt der Finanzierungsanteil bei 2,2 Millionen Euro, bleibe insgesamt eine Finanzierungsmittellücke in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.

Bewältigt werden soll das mit der Verschiebung der nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von zwei Millionen aus 2023, die nun auf 2024 und 2025 verteilt werden sollen. Letztlich ergebe sich für 2024 ein Gesamtmittelbedarf in Höhe von 1,3 Millionen Euro, die vom Liquiditätsüberschuss von 2,7 Millionen, also vom Bankkonto der Gemeinde, gedeckt werden können.

Der Kontostand sinke vermutlich bis Jahresende auf 1,4 Millionen Euro, bei einem Schuldenstand von rund 4,4 Millionen. Damit liege man Ende 2024 mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1600 Euro über dem Landesdurchschnitt bei Kommunen vergleichbarer Größe (rund 1000 Euro).

Viele Investitionen stehen an

Die guten Ergebnisse 2022 und 2023 machten sich bei den Umlagen leider negativ bemerkbar, bemerkte Riedesser. Dazu komme, dass Abschreibungen erwirtschaftet werden müssten. Der Stellenplan erhöhe sich um 2,1 Stellen in Verwaltung und Kindergarten und liege bei 2,3 Millionen Euro plus Versorgungsaufwendungen. Damit liege man bei einer Steigerung der Personalkosten von 70 Prozent innerhalb der letzten fünf Jahre.

Daher bereite auch 2025 und Folgejahre gewisse Sorgen, zumal die Investitionstätigkeiten in der Gemeinde wieder stark nach oben gehen, sei es durch Eigenkosten für Netzausbau (1,2 Millionen Euro) oder den Schulausbau für die Ganztagsbetreuung. Bürgermeister Reinhold Schnell bezweifelte in diesem Zusammenhang, dass es möglich sei, ein „ordentliches Ergebnis 2024“ zu erzielen.

„Das Ergebnis sieht keinesfalls zufriedenstellend aus“, meinte der Kämmerer. Die Gewerbesteuer sei da kein verlässlicher Posten. Die Hebesätze sollen ab 2025 erhöht werden. Weitere Anpassungen schloss der Kämmerer nicht aus. Bei Aufwendungen sehe das eher schwierig aus. Pflichtaufgaben bleiben und bei freiwilligen Aufgaben ließen sich kaum größere Einsparungen erzielen.