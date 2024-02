Neukirch passt Nutzungsgebühren für Mehrzweckhalle an

Nach acht Jahren seit der letzten Änderung sind in Neukirch für die Mehrzweckhalle Konkretisierungen und Anpassungen im gebührenrechlichen Teil notwendig geworden. Den entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat in seiner Januar-Sitzung beschlossen.

Die Gebührenanpassung sei notwendig geworden, da man inzwischen bei Einnahmen um 20.000 Euro bei Ausgaben und Einnahmen von 80.000 Euro liege. Geregelt werden in der Gebührensatzung die einzelnen Preise für verschiedene Räumlichkeiten und Zusatzleistungen. Ebenso gab es einige redaktionelle Änderungen.

Nur Neukircher Vereine sollen Halle nutzen dürfen

So sind in der Mehrzweckhalle Veranstaltungen von auswärtigen Vereinen, Privatpersonen, Gewerbe oder ähnlichen Interessenten nicht zugelassen und können auch nicht von einheimischen Bürgern in Vertretung beantragt und durchgeführt werden. Für den Sport- und Übungsbetrieb wird von den Vereinen weiterhin kein Nutzungsentgelt verlangt. Weitere Gebühren für Neukircher Vereine oder Schule seien zunächst nicht geplant.