Neukirch liegt für 2022 eine Million Euro über dem Plan

Die Gemeinde Neukirch steht finanziell gut da: Der Jahresabschluss für 2022, den Kämmerer Robert Riedesser im Gemeinderat am vergangenen Montag vorstellte, kann sich sehen lassen. Die Räte stellten diesen mit einem einstimmigen Beschluss fest.

Rund 880.000 Euro ist Neukirch im Plus, dabei über mehr als eine Million Euro über Plan und 2,2 Millionen Euro kann die Gemeinde zu Ende 2022 in der Kasse verzeichnen. Bei 28,3 Millionen Euro in der Gesamtrechnung könne sich für die kleine Gemeinde sehen lassen. Dazu kommt noch Eigenkaptial in Höhe von 15 Millionen Euro bei Verbindlichkeiten von 2,8 Millionen Euro.

So ist die Aussicht für 2023

Möglich gemacht haben das ein kräftiger Gewerbesteuerfluss sowie Ersparnisse an verschiedenen Stellen, stellte Riedesser fest. Bürgermeister Reinhold Schnell bilanzierte: „Ein erfreuliches Jahr, wie auch die letzten Jahre.“ Er ergänzte: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken.“ Finanztechnisch sei man auf aktuellem Stand ‐ und als eine der ersten Kommunen in der Prüfung.

Beate Gauggel (FW) fragte nach der Tendenz für 2023. Hier sei die Lage wie erwartet, erläuterte Riedesser und sagte, ohne sich festlegen zu wollen: „Wenn Zuweisungen und Zuschüsse wie erwartet kommen, ebenso Gewerbe- und andere Steuern, könnte das Ergebnis in den positiven Bereich gehen.“