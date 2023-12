Auch die Gemeinde Neukirch sieht sich in Sachen Unterbringung von Geflüchteten an einer Belastungsgrenze angekommen. In seiner letzten Sitzung des Jahres fasste der Neukircher Gemeinderat einen einstimmigen Beschluss für eine entsprechende Erklärung. In den vergangenen Wochen war das Thema auch in anderen Kommunen aufgegriffen worden, unter anderem in Tettnang.

Hauptamtsleiter Rüdiger Frank erläuterte die aktuelle Situation in Neukirch: Bis Ende des Jahres rechne man mit weiteren sechs Flüchtlingen, bis Oktober 2024 wohl mit weiteren 32 Plätzen an Zuweisungen, also insgesamt mit 38 weiteren Geflüchteten. Aktuell seien bei maximaler Auslastung noch 23 Wohnplätze belegbar.

Das könne bis Mitte 2024 noch reichen, allerdings gehe man nun von einem Fehlen von 15 Plätzen bis Ende Oktober 2024 aus. Dazu seien die bisher angemieteten Wohnräume befristet. Die maximale Zuweisung liege für Neukirch bisher laut Schlüssel bei maximal 51 Plätzen, so Frank. Daher sei weiterhin Eile geboten, die geplante Flüchtlings-, Obdachlosen- und Sozialunterkunft in der Ortsmitte möglichst rasch fertigzustellen.

So kam es zu dem Positionspapier

Anlass für das Thema war eine Bürgermeisterversammlung im Landkreis vom November. Erstmalst sei ein Prognoseverfahren eingeführt worden für die nächsten sechs und zwölf Monate. Schon jetzt sei klar, dass sich die Zahl der Asylbewerber mit über 20.000 in Baden-Württemberg verdoppelt habe und die Plätze nicht reichten.

Bürgermeister Reinhold Schnell, der den Bürgermeistern des Bodenseekreises im Gemeindetag vorsteht, bilanzierte: „Das Thema bleibt dynamisch“ und erklärte: „Wir sind alle an der Belastungsgrenze.“

Jochen Schneider (CDU) wies auf die Schwierigkeit durch nicht planbare Zahlen hin. Auch war in der Diskussion der Wegfall von Mitteln zur Sprache gekommen. Bürgermeister Schnell erklärte, dass die Geflüchteten nur während des Asylverfahrens gefördert würden, anschließend seien Geflüchtete auch in Neukirch teils mit Bürgergeld zu versorgen.

Hinzu kämen oft Wohnungsprobleme, soziale Bedarfe und Versorgungsengpässe bei fehlendem Personal in Kitas und Schulen bei den Kommunen. Schnell erläuterte außerdem, dass die anderen Gemeinden den Flüchtlingssituationsantrag überwiegend positiv beschieden hätten.

Beschluss richtet sich an Landes- und Bundespolitik

Im einstimmig gefassten Beschluss hat der Gemeinderat schließlich bekräftigt, dass bei der Unterbringung, Versorgung und Integration vor Ort die Belastungsgrenze erreicht sei. Auf allen Ebenen wolle man auf die angespannte Situation und entsprechende Handlungsnotwendigkeit hinweisen. Wie Reinhold Schnell auf Nachfrage bestätigte, soll auf die kommenden Kapazitätsprobleme aufmerksam gemacht werden.

Mit abgestimmt wurde auch über das von den Bürgermeistern des Bodenseekreises verfasste Schreiben der Kommunen an die Innenministerin des Bundes und die Justizministerin des Landes. Hier hatten die Kommunen Maßnahmen gefordert, wie Begrenzung der Zuwanderung, Ausweitung sicherer Herkunftsländer, Beschleunigung der Verfahren, Aberkennung des Aufenthaltsrechts bei Straftaten sowie gleichzeitig bessere Arbeitsmarktintegration und Mitwirkungspflichten bei Sozialleistungsempfang.

Unterkünfte sind auch für Haushalt relevant

Dazu kamen noch Forderungen nach Anpassung der Sozialstandards für eine gleichmäßigere Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Thematisiert in dem Schreiben wurden zudem Überlastungen, Platzmangel, Überforderung des Gemeinwesens und die Hilfe bei Integrationsressourcen. Schnell sagte: „Wir sind immer bereit zu helfen, wo es geht. Jedoch wenn es zu viel wird, sind gesellschaftliche Probleme zu befürchten.“ Das könnte auch im Hinblick auf die kommenden Wahlen ein schwieriges Thema werden.

Daher sei die Abstimmung im Gemeinderat an die Landes- und Bundespolitik gerichtet. So betonte Schnell: „Man muss die Probleme kommunizieren und handeln.“ Die Unterkünfte seien für die kleine Gemeinde ein echter Haushaltsfaktor, das werde 2024 besonderes zu spüren sein. Vor dem ersten Quartal 2025 sei jedoch nicht mit der Fertigstellung der Asylbewerber- und Sozialunterkunft zu rechnen. Daher wolle man das Thema nicht ruhen lassen und weiter deutlich allen klar machen, „wie brenzlig es wird“.