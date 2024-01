Nach den Planungen und Beschluss geht es nun weiter mit dem Bau einer Asyl- Flüchtlings- und Sozialunterkunft, zunächst mit der Vergabe an einen Generalübernehmer (GÜ).

Gekommen in den Gemeinderat am Montag sind auch für die übergeordnete Verfahrensbetreuung Bernd Heilig und für den juristischen Verfahrensbereich Dirk Kronsbein. Kämmerer Robert Riedesser stellte die Abläufe vor. Fast genau ein Jahr nach dem Baubeschluss und dem Votum für ein Generalübernehmer-Verfahren ging es in der Gemeinderatssitzung am Montag um die Vergabe.

Wie der Kämmerer erläuterte, waren nach 40 Anschreiben fünf Unternehmen letztlich in der Auswahl, drei Unternehmen haben schließlich abgegeben und die beiden verbleibenden Anbieter waren zum Bietergespräch und der finalen Angebotsabgabe noch im Rennen. Entschieden habe man die Vergabe schließlich im Dezember.

Baugenehmigung soll bis Mai vorliegen

Die Verfahrensbetreuer haben nach einer Bewertungsmatrix, die die Firmen auch bekommen hatten, die Bewertung vorgenommen. Neben dem Kriterium Preis, waren auch Nachhaltigkeit, Funktionalität, Bauqualität und Städtebauaspekte gefragt. Hier lag die Firma Alfons Leuthe, Bauunternehmen aus Schlier, deutlich vorne, mit 908 Punkten vor dem Zweitanbieter mit 709 Punkten, bei einer Angebotshöhe von 2,9 zu 3,3 Millionen Euro des zweiten Anbieters.

Baldmöglich soll von der dem Bauunternehmen ein Baugesuch für das Vorhaben eingereicht werden - und laut vorgelegtem Bauzeitenplan wird mit einer Baugenehmigung schon bis Mai 2024 gerechnet, erläuterte Kämmerer Riedesser. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Januar 2025 abgeschlossen sein.

Insgesamt sei man mit dem knappen Zeitfenster gut dabei. Auch die Zuschussfrist für Landesmittel in Höhe von 550.000 Euro konnte, durch einen ersten Baubeginn mit Erdarbeiten bereits im Oktober, gehalten werden. Bürgermeister Reinhold Schnell bilanzierte, dass man mit den Abläufen bisher zufrieden sein könne.

Fördersicherheit laut Bürgermeister gegeben

Gemeinderat Udo Hunstiger (CDU) wollte zur Einordnung des erzielten Punkteergebnisses wissen, ob ein Ergebnis mit über 900 Punkten besonders gut sei. Darauf ging Verfahrensbetreuer Heilig augenzwinkernd ein mit: „Sauguat - auf Schwäbisch g‘sagt“.

Adrian Strauß (CDU) wollte wissen, wie das mit der Fördersicherheit sei. Hier konnte Bürgermeister Schnell beruhigen. Zu den anspruchsvollen Bauterminen fragte Beate Gauggel (FW) nach Zeitreserven und Erschließungsmaßnahmen. Dazu erläuterte Schnell, dass die ambitionierten Ziele der Fertigstellung bis Januar 2025 mit Vertragsstrafen gesichert seien - und die Erschließung separat laufe.

Der Gemeinderat hat den Bau der Asyl-, Flüchtlings- und Sozialunterkunft in der Graf-Anton-Straße einstimmig zum Angebotspreis von 2,9 Millionen Euro an das Bauunternehmen Alfons Leuthe aus Schlier als Generalübernehmer vergeben.