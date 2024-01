Reichlich gefeiert wurde bis in die Morgenstunden am Samstag in der Neukircher Mehrzweckhalle samt angeschlossenem Festzelt.

Während im Zelt die DJs mit Clubsound-Beats die Menge bewegten, gab es in der Halle reichlich Bühnenprogramm, mit DJ-Begleitung dazwischen. Dazu ein umfangreicher Barbetrieb in beiden Locations.

1 von 9

Das war eine Fasnetssause für Tausende, viele haben auch die Busangebote genutzt. Mit bis zu 50 Musikanten kamen die verschiedenen Kapellen auf die Bühne. Angefangen mit dem Musikverein Goppertsweiler, folgten die Lumpenkapellen Eschacch, Pressluft Niederwangen, Butzlumpa und das Chaosorchester. Dazwischen begeisterten die Neukircher Männergarde und die Tanzformation Maskerade das feiernde Publikum.