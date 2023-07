Über 150 Genossen, Interessierte und Engagierte sind am Mittwochabend nach Neukirch zur Generalversammlung der Bürgerenergie Neukirch (BEN) in die Mehrzweckhalle gekommen. „Wir sind immer noch in Gründung“, erläuterte Hermann Sauter. Er hat nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Josef Nuber als Vize nun kommissarisch den Aufsichtsratsvorsitz der Genossenschaft in Gründung übernommen.

„Wir sind mit 199 Mitgliedern deutlich über unserer Mindestbeteiligung gekommen“, freute sich Nathanael Heft vom Vorstandsteam. Er erläuterte Zahlen und Finanzierungsüberlegungen. Um bessere Fördermöglichkeiten nutzen zu können, sollten die Genossen ein vertrauliches Votum abgeben, ob sie statt 10.000 nun 14.000 Euro zahlen.

Auch einzelne Nutzer erhalten Förderung

Zuvor war man davon ausgegangen, dass nur die Genossenschaft Fördermittel beantragen könne. Jetzt gebe es, anders als gedacht, auch für die einzelnen Nutzer eine Förderung von 30 plus zehn Prozent, wenn eine alte Heizung entsorgt werde. Dank der Erhöhung der Mitgliederzahl sei man dank geltender Bewilligungsbescheide auf der sicheren Seite. Auch könne der veranschlagte Energiepreis von etwa elf Cent gehalten werden.

Über den Planungsstand von Netz und Heizkraftwerk sprach Vorstandsmitglied Stefan Sprenger. Er legte dar, dass man inzwischen überlege, eine spezielle Kunststoffleitung namens „Enerpipe“ zu nutzen. Das sechsschichtige Spezialrohr habe vor allem bei Verlegung, Bau– und Planungskosten deutliche Vorteile.

Wie die Energie erzeugt werden soll

Auch eine Hybridlösung mit einer zentralen Stahlrohrleitung und Abzweigungen könne in die Überlegungen einbezogen werden. Hier wartet die BEN noch auf ein Gutachten. Sprenger zeigte sich erfreut, dass man inzwischen die zur Energieerzeugung entscheidenden Daten der Anschlussnehmer zum wirklichen Energiebedarf erhoben habe und so die technischen Anforderungen planen könne.

Für die Energieerzeugung komme neben Hackschnitzel–Kesseln für die Hauptlast ein Einsatz von Biogas für ein Blockheizkraftwerk in Frage, das die Grundlast tragen könne. Vorläufig ausgeschlossen hat Sprenger Solarthermie, Geothermie, Pyrolyse und eine Großwärmepumpe. Im Auge behalten wolle man eine Anlage für Bio–Kohle–Pyrolyse mit Hackschnitzeln und Klärschlamm, eine „Biomacon“-Anlage. Auch eine Pufferspeicherlösung werde mit dem neuen Planungsbüro Ratioplan aus der Nähe von Ingolstadt geprüft.

Problem mit dem geplanten Grundstück

Bürgermeister Reinhold Schnell sprach anschließend über das Grundstück für die BEN–Energieanlage. Die noch 2021 geplante Erweiterung nach Süden habe sich als schwierig erwiesen. Schnell sagte: „Dem Bebauungsplanverfahren stehen ein regionaler Grünzug, ein Wildtierkorridor, der Waldabstand von 30 Metern, ein Biotop und ein Gewässerrandstreifen entgegen.“

Daher habe man sich entschlossen, das nördlichere Grundstück nicht dem Gewerbebetrieb, sondern BEN zu überlassen, trotz Arbeitsplatz– und Gewerbesteuergründen. Das könne auf Grundlage des Bebauungsplans von 1993 geschehen. Dafür gab es Applaus von der Versammlung.

Was wann passieren soll

Zur Sprache kamen noch die Finanzen, Vergütungen und viel ehrenamtliches Engagement von Vorstand, Aufsichtsrat und Beirat. Nathanael Heft stellte eine Übersicht vor mit Planungskosten, Leistungsphasen und Extrakosten. Dabei bleibe man beim Plan, dass Baubeginn im ersten Halbjahr 2024 sein soll. Und auch das Ziel der ersten Wärmelieferung ab Herbst 2025 wolle man halten.

Thema der Generalversammlung waren auch verschiedene Satzungsänderungen, die nach Prüfungen des Baden–Württembergischen Genossenschaftsverbands BWGV notwendig geworden seien. Die Satzungsänderungen wurden mit überwiegender Mehrheit angenommen.

Eine Nachwahl brachte Roland Schmid in den Aufsichtsrat, das Gremium wählt zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden.