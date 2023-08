Michael Heilig trifft gegen den SV Darmstadt 98

Freistoßflanke Michael Mendler, der Neukircher Michael Heilig streckt seinen rechten Fuß rein und Darmstadts Keeper Marcel Schuhen irrt ein wenig im Strafraum herum — 2:0 für den FC 08 Homburg im DFB–Pokalspiel gegen den SV Darmstadt 98. „Der Ball wurde gut reingespielt von Michael. Man versucht, dass man hinkommt, dem Ball eine Berührung mitgibt. Wo ich dran war, habe ich schon gesehen, dass sich der Torwart verschätzt hat“, skizziert Heilig. „Für mich ist das eine überragende Geschichte. Ich schieße nicht allzu viele Tore.“ Der Treffer in der 49. Minute fiel mitten in der Drangphase des Bundesliga–Aufsteigers und ebnete dem Aufstiegskandidaten aus der Fußball–Regionalliga Südwest am Montagabend auch den Weg in die zweite Runde.

Vor 6150 Zuschauern im Homburger Waldstadion hatten zuvor Mendler (10.) und danach noch Phil Harres (81.) getroffen. Die Tore sind zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Gerade die frühen gelungenen Aktionen seien gegen den feldüberlegenen Erstligisten wichtig gewesen. „Dadurch entwickelt sich eine Eigendynamik, wo es sich hochschaukelt“, so Heilig gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Es war der Abend der Homburger, wie sich auch noch einmal zum Schluss zeigte. Torwart Tom Kretzschmar parierte den Foulelfmeter gegen Darmstadts Filip Stojilkovic (89.).

Großes geleistet

Dass der Club aus dem Saarland mit dem Sieg gegen Darmstadt Großes leistete, zeigen die Zahlen. Homburg zog zum ersten Mal seit 28 Jahren in die zweite DFB–Pokalrunde ein und ist außerdem der einzige Regionalligist, der in der Saison 2023/2024 weitergekommen ist. Die Hoffnung auf die Überraschung stieg durch die anderen Ergebnisse. So flogen alle anderen Regionalligisten raus und die Saarländer sagten sich: „Einer schafft es eigentlich immer, dann machen es halt wir“, erzählt Heilig.

Als Belohnung gab es 430.000 Euro aus dem Prämientopf des Deutschen Fußball–Bundes. Die Auslosung der zweiten Runde findet am 1. Oktober statt. „Persönlich würde ich ein Kracherlos nehmen. Bayern, Dortmund, Leipzig, ein Champions–League–Teilnehmer aus dieser Kategorie. Einmal gegen so ein Team zu spielen, dafür spielt man Fußball“, sagt Heilig, der hier aber vom „absoluten Bonusspiel“ spricht.

Ambitioniertes Ziel in der Regionalliga

Natürlich ließ es sich der Regionalligist nicht nehmen, den Sieg zu feiern. Allerdings richtete sich der Blick von Trainer Danny Schwarz und seinen Mannen schnell wieder Richtung Ligabetrieb. Am Dienstag trainierte Homburg schon wieder um 10 Uhr morgens. Der Zweitrundenteilnehmer im DFB–Pokal möchte um den Aufstieg mitspielen, dafür braucht es eine hohe Konstanz. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen den VfR Aalen treffen die Homburger in der Regionalliga Südwest am Samstag um 14 Uhr auf die TSG Hoffenheim II. „Den Schwung aus dem Spiel gegen Darmstadt müssen wir mitnehmen und die Basics immer abrufen“, sagt Heilig.

Der 25–jährige Innenverteidiger Heilig wurde in der Region ausgebildet, spielte in der Jugend für den TSV Neukirch, den TSV Hergensweiler, den VfB Friedrichshafen sowie den FC Memmingen. 2019 wechselte er zum SSV Ulm 1846. 2022 nahm er dann eine neue Herausforderung beim FC 08 Homburg an.