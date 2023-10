Von Montag, 30. Oktober, an wird die Landstraße 335 in der Ortsdurchfahrt Hinteressach bis Samstag, 4. November, gesperrt. Dies teilt das Landratsamt des Bodenseekreises mit. Die Fahrbahn weist in diesem Bereich starke Schäden auf und muss saniert werden. Die Asphaltdeckschicht wird deshalb abgefräst und eine neue Deckschicht eingebaut. Der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen wird über die K 7712 über Krumbach, Prestenberg und über die L 326 über Lachen zurück nach Ebersberg umgeleitet.