Hillebrand & Co. belehren alle eines Besseren

Marius Hillebrand zählt in Deutschland zu den besten Speedwayfahrern. 54 Rennen waren es allein in dieser Saison für vier Vereine, verteilt auf Deutschland, Schweden und Frankreich. Dazu gehörte sein Heimatverein: Die Trans MF Devils in Landshut feierten dieses Jahr ihre Premiere in der ersten polnischen Speedway-Liga. „Wir waren eher die Außenseiter. Alle dachten, die schaffen den Klassenerhalt eh nicht. Wir sind aber doch noch Fünfter von acht Vereinen geworden“, berichtet der 23-Jährige aus Neukirch.

Wie ein Spitzenspiel im Fußball

Besonderen Eindruck hat auf ihn das größte Rennen in Zielona Gora (deutsch: Grünberg, Anm. d. Red.) mit 20.000 Zuschauern im Stadion hinterlassen. „Von der Atmosphäre her war es eine Macht. Das war wie ein Spitzenspiel im Fußball“, erinnert sich Hillebrand. Zielona Gora stieg in dieser Saison in der Speedway-Nation Polen in die höchste Spielklasse auf - also in die Ekstraliga. Auch im nächsten Jahr will „Hille“, so sein Spitzname in der Szene, wieder mit den Trans MF Devils in Polen starten. „Ich will auf jeden Fall wieder eine gute Performance in der polnischen Liga zeigen und dabei sein“, betont der Neukircher. Auch weil er „auf der Bahn in Landshut einen gewissen Heimvorteil hat“. Bei den Heimrennen lief es für die Landshuter dementsprechend erfolgreich. Aber an die Bahnen in Polen musste sich die Mannschaft erst gewöhnen.

In Frankreich endete die Saison für Hillebrand mit dem Verein La Réole mit einem soliden fünften Platz. Im Team haperte es zu Beginn der Saison wegen Personalproblemen, „weil doch viele Fahrer ausgefallen sind“, so Hillebrand, der seit sieben Jahren in der Speedway-Szene aktiv ist.

Gespräche mit den Clubs in Frankreich und Schweden laufen

Zudem stieg er während der Saison noch als Fahrer bei Örnarna Mariestad in Schweden ein. Für Hillebrand ein enormer Aufwand, denn jetzt hieß es von Deutschland aus zwischen Polen, Schweden und Frankreich hin und her zu pendeln. Mit dem finalen fünften Platz ist Hillebrand zufrieden, lässt aber noch offen, ob er im nächsten Jahr wieder dabei sein wird. Die Gespräche laufen bereits mit beiden Clubs in Frankreich und in Schweden.

Definitiv will er im nächsten Jahr wieder bei der deutschen Meisterschaft antreten. Hinter Kevin Wölbert und Valentin Grobauer fuhr der Neukircher im September in Güstrow auf Rang drei, mit dem er sehr haderte: „Im Endeffekt war es eine Enttäuschung, weil es nicht an mir lag“, beteuert er. Ein Kettenriss vereitelte ihm nach der Führung zur Halbzeit einen besseren Platz auf dem Podest.

Erfolgreich lief seine letzte Saison bei den DMV White Tigers Diedenbergen. Anfang September sicherte er sich zusammen mit den Speedway-Piloten Sandro Wassermann, Lukas Wegener und Levin Cording den Titel beim Speedway-Team-Cup, dem Unterbau der Bundesliga.

Gute Fahrer hinter sich gelassen

Ein weiterer positiver Aspekt für das nächste Jahr soll wieder die Teilnahme an den Qualifikationen zur Weltmeisterschaft und zur Europameisterschaft sein. Auch dort versuchte sich der junge Speedway-Fahrer bereits in dieser Saison. „Ich bin zum ersten Mal mitgefahren. Die Ergebnisse waren dafür ganz gut und ich bin in die Materie reingekommen“, meint Hillebrand. Allerdings schied er schon beim ersten WM-Qualirennen in Italien aus. Von Speedweek.com bekam er für seinen Einsatz aber positive Kritiken. „Für Marius Hillebrand, der für Erik Riss nachgerutscht war, sprang ein Sieg im vierten Durchgang heraus. Mit fünf Zählern verkaufte sich der Schwabe ordentlich, fürs Weiterkommen war das aber zu wenig.“ Ähnlich lief es für Hillebrand bei der Qualifikation für die Europameisterschaft. Auch dort kam er nicht unter die entscheidenden ersten vier Plätze und sicherte sich somit keine Teilnahme. Dennoch wertet der Neukircher dies als Erfolg: „Ich habe gute Fahrer hinter mir gelassen, die schon bei der WM gefahren sind. Ich habe dies als positiven Aspekt für das nächste Jahr eingeplant. Da sieht man auch, wie weit man ist und woran man noch arbeiten muss. Deshalb bin ich eigentlich ganz zufrieden.“

Im Gedächtnis bleibt das Jahr auch wegen seiner Nominierung in das deutsche Zehneraufgebot für den Speedway-World-Cup - auch diese Tatsache bestätigt Hillebrands Fortschritte.