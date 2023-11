Ganztagesbetreuung, Klassenteiler und Lehrerinnensituation bleiben Thema

Die Schulleiterin der Grundschule Neukirch, Simone Fuoß-Bühler, hat auf acht Seiten einen ausführlichen Jahresbericht für den November-Gemeinderat vorgelegt, und ist für Nachfragen in die Sitzung gekommen. Fuoss-Bühler begann mit positiven Meldungen:„Wir haben ein Erfolgsmodell mit stabilen Verhältnissen.“

Dass diese noch stabiler werden, dafür könnte die anstehende Neubesetzung der länger vakanten Konrektor-Stelle sorgen, zumal im Schuljahr 2024 / 2025 deutlich mehr Kinder erwartet werden. Dennoch agiere man mit 110 Schülern aktuell immer knapp am Klassenteiler. Die Schülerzahl mit Deutsch als Zweitsprache habe sich auf ein Fünftel gesteigert, hier sind Zusatzstunden Deutsch mit einer Extra-Lehrerin fällig. Weitgehend konstant geblieben sind die Übergangszahlen in weiterführende Schulen mit Schwerpunkt Realschule. Im Schuljahr 2022/2023 waren das mit zwölf Schülern mehr als die Hälfte, sieben gingen aufs Gymnasium, zwei in die Werkrealschule und zwei auf die Gesamtschule. An der Grundschule Neukirch sei man inzwischen mit 13 Kolleginnen tätig, berichtete Fuoß-Bühler, davon nur eine Vollzeitkraft. Damit lasse sich der Lehrauftrag weitestgehend erfüllen, während bestimmte Zusatzangebote priorisiert oder Lerngruppen zusammengelegt werden müssten.

Als eine Besonderheit der Schule beschrieb Fuoß-Bühler ein Waldklassenzimmer, hier haben sich für die Gemeinde Christina Brugger und in Sachen Naturpädagogik Revierförsterin Katja Walter eingesetzt und „Neukirch blüht“ hat eine Obstwiese zur Verfügung gestellt. Auch Ziel- und Leistungsvereinbarungen als Qualitätscheck seien wieder einmal gefragt. Dafür habe das Schulamt fünf Jahre Daten analysiert. Die Schulleiterin zog Bilanz: „Wir sind gut dabei, mit unserer Mischung aus Digital und Naturlernen“.

Im Wachsen sei, so die Schulleiterin, die Ganztagsbetreuung mit dem Jugendbegleiterprogramm, da inzwischen mehr Kinder als seither auch am Nachmittag kommen. Christina Brugger, für Kita, Schule und Soziales im Hauptamt zuständig, hat schon mit der Organisation der Begleiter begonnen. Bis 2026 soll Klasse eins, bis 2027 Klasse zwei voll versorgt sein. Schulleiterin Fuoß-Bühler: „Wir haben schon mal angefangen.“ Infoveranstaltungen sollen kommen, Organisationsplanung für Inhalts- und Raumkonzeption sei angedacht.

Für die Gemeinde hoffte Bürgermeister Reinhold Schnell: „Eine Ganztagesschule in fester Form wollen wir, wenn möglich, vermeiden.“ Die vorhandenen oder noch kommenden Ganztagesangebote zählten mit. Abgewartet werden sollte jedenfalls, wie gefördert wird, hier stehe immer noch eine Entscheidung durch das Land aus.