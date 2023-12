Florian Diesch gibt den Dirigentenstab in Neukirch an Stephan Hofer

Eine volle Halle hat es zum Wunschkonzert des Musikvereins Neukirch gegeben. Abwechslungsreich und virtuos umgesetzt mit voller Besetzung, unter dem Dirigat von Florian Diesch, glänzten die Musiker mit Vielfalt, Volumen, flotter Moderation von Josi Fröde und Vielseitigkeit.

Das Spektrum reichte vom Opus bis zum Musical, von der Filmmusik bis zum lokalen Klassiker. Stephan Hofer aus dem Leitungsteam zeigte sich zufrieden mit den Einnahmen durch das Wunschkonzertformat. Schließlich müssen neue Uniformen her. Einen Wechsel gab es an der Spitze: Florian Diesch hat seinen Dirigentenstab an Stephan Hofer übergeben - und dafür wieder seine alten Trommelstöcke fürs Schlagzeug erhalten.

Er hatte 2020 die Leitung übernommen. Die neue alte Stelle am Schlagzeug durfte er dann auch gleich für die Zugabe antreten, während Stephan Hofer als Nachfolger dirigierte.