Ehemalige unterstützen Anschaffung neuer Uniformen für den Musikverein Neukirch

Mit Blasmusik für den guten Zweck laden die ehemaligen Aktiven des Musikvereins Neukirch am Freitag, 21. Juli, ab 18 Uhr zu einem Unterhaltungsabend am Musik–Vereinsheim, Wangener Straße 11 in Neukirch, ein — je nach Wetter im Außen– oder Innenbereich. Das Publikum erwartet unterhaltsame Blasmusik der Senioren–Musikanten, weitere Ehemalige verstärken das Fest durch ihr Engagement beim Essens– und Getränkeangebot (Foto: MV Neukirch). Den Erlös der Veranstaltung spenden das Senioren–Ensemble an den Musikverein Neukirch als finanzielle Unterstützung zur geplanten Anschaffung neuer Uniformen für die Aktiven.