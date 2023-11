Ein spezielles Szenario hatten die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neukirch am Samstag bei ihrer Hauptübung zu bewältigen: Brand in Kindergarten und Kindertagesstätte (Kita). Zuvor waren die Kameradinnen und Kameraden vor dem Feuerwehrhaus angetreten ‐ und es gab auch noch eine Löschübung der Jugendfeuerwehr zu sehen.

Gemeldet wurde von Einsatzleiter Ronny Vogt an Feuerwehrkommandant Josef Nuber, Bürgermeister Reinhold Schnell und den stellvertretenden Kreisbrandmeister Michael Fischer. Insgesamt waren 58 Neukircher Kräfte angetreten, plus zehn aus der Jugendfeuerwehr. Dazu kamen dann noch sechs Tettnanger Einsatzkräfte und sieben SEG-Kräfte vom DRK Tettnang.

Josef Nuber erklärt, Ronny Vogt leitet

Nuber bereitete auf das Szenario vor und teilte die Erzieherinnen und Leiterin Christel Ulmer-Walz auf die einzelnen Gruppen ein. Zu retten waren 61 Kinder und 15 Erwachsene. Drei Menschen mussten verletzt geborgen werden. Nach einem angenommenen Brand in der Küche ‐ eindrücklich dargestellt durch „Disco-Nebel“, sind Küche und Flur verraucht. Dazu werden bis zu drei Erzieherinnen vermisst. Komplett eingeschlossen ist die „Blaue Gruppe“, die anderen konnten selbstständig an den Sammelplatz.

Kurze Zeit nach dem Alarm um 14.20 Uhr waren die ersten Kräfte vor Ort und näherten sich der verrauchten Kita, aus der ohrenbetäubender Lärm aus vielen Rauchmeldern ertönte. Schnell hatten Einsatzleiter Ronny Vogt und seine Gruppenführer die Lage erfasst ‐ zehn Minuten nach Alarmierung setzten die Rettungsmaßnahmen ein. Während ein Löschfahrzeug von unten über die Graf-Anton-Straße kam, war am oberen neu gestalteten Teil in der Hüttenseestraße als erstes das neue HLF-Einsatzfahrzeug angekommen.

Übung zeigt Probleme auf ‐ gut so

Atemschutzträger retteten rasch die drei verletzten Vermissten und brachten sie zu den inzwischen drei DRK-Fahrzeugen. Gleichzeitig wurden die anderen Kinder hinaus und zur Sammelstelle geführt, anschließend in die Mehrzweckhalle verbracht, wo dann nach genauer Listung und Registrierung die Mädchen und Jungen an ihre Eltern übergeben werden konnten. Per Leiterrettung brachte die Neukircher Wehr die Kinder der „Blauen Gruppe“ nach draußen.

Auch die Brandbekämpfung kam relativ rasch in Gang, wobei das eine oder andere Problem auftauchte, wie eine undichte Stelle an der Fahrzeug-Wasserpumpe oder einiges an Zeit nötig war für den Wasseranschluss zur Versorgung der von Tettnang angerückten Drehleiter (bedient von Kommandant Konrad Wolf). Einsatzleiter Ronny Vogt zeigte er sich insgesamt dennoch zufrieden und konnte nach 45 Minuten „Brand gelöscht“ vermelden. Schließlich wolle man üben ‐ und alle Szenarien, die da vorkommen seien durchaus normal.

Das ist die Sorge der Kita-Chefin

Ein besonderes Lob gab es vom Vize-Kreisbrandmeister, der die gute Kommunikation und das Umschwenken auf andere Szenarien bei Problemen unter den Leitenden positiv hervorhob. Dass Dinge verbesserungswürdig seien und die Kindergartensituation eine besondere Herausforderung darstellte sei ebenfalls normal. Kita-Chefin Christel Ulmer-Walz betonte, sie habe zwar volles Vertrauen in die Feuerwehrkräfte, sorgte sich jedoch, wenn eine solche Situation „in echt“ auftrete mit 120 Kindern.

Stolze Zahl: 200 Bürger bekunden ihr Interesse

Einsatzleiter Vogt und Feuerwehrkommandant und Übungsbeobachter Josef Nuber beruhigten, dass die Lage nahe an der Realität laufe. Dazu kämen freilich umso mehr Einsatzkräfte, wenn statt 60 eine Situation mit 120 Kindern zu bewältigen sei. Dann seien auch mehr DRK-Einsatzkräfte vor Ort. Außerdem machte Nuber darauf aufmerksam, dass man regelmäßig Begehungen und Schulungen vor Ort mache.

Insgesamt hatten sich rund 200 Neukircher Bürger für die Übung interessiert und den Erläuterungen des Kommandanten gelauscht. Nach dem Aufräumen ging es für die Feuerwehrkameraden noch zur Nachbesprechung und für ein Vesper ins Spritzenhaus.