Die Ausleihzahlen haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht - und auch sonst gab es einige interessante Auffälligkeiten in der Bücherei Neukirch. Einen Überblick darüber gab Büchereileiterin Carola Baumann kürzich im Gemeinderat, ebenso wie den Ausblick auf das anstehende Jahr.

Stattgefunden haben im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Büchereiführungen und Vorlesewettbewerbe, dazu ein Lesestartprogramm für Kinder ab drei Jahren. Auch beim Ferienprogramm war die Bücherei wieder mit dem Wangener Puppentheater dabei. Für 2024 sind ebenfalls wieder Vorlesetermine für Kinder geplant, ebenso wie der Vorlesewettbewerb der Grundschule Neukirch. Wie im Vorjahr beteiligt sich die Bücherei am Lesestart für Kinder ab drei Jahren und auch wieder am Ferienprogramm.

Höchststand bei den Ausleihen

Dazu kommt in diesem Jahr wieder die Teilnahme am landesweiten Vorlesetag oder Fredericktag. Die Zahlen bei Finanzen und Medienangeboten haben sich kaum verändert und mit 16 Personen ist auch die Zahl der ehrenamtlich tätigen Personen konstant geblieben. Die Ehrenamtlichen haben mit 354 Stunden wieder einen erheblichen Beitrag am Büchereibetrieb geleistet. Dafür gab es schon Lob und Anerkennung von der Gemeinde wie auch aus dem Gemeinderat.

Einen Höchststand hat mit 5422 die Gesamtzahl der Ausleihen erreicht. Der Tag mit den meisten Ausleihen ist wieder der Dienstag gewesen. Bei der Onleihe ist der Medienbestand inzwischen auf rund 25.000 gestiegen. Knapp 50 Nutzer haben 1125 Ausleihen im Online-Bereich getätigt.

Die Neukircher Bücherei verzeichnet insgesamt über 700 aktive Leserinnen und Leser, bei rund 500 Neuanmeldungen. Leiterin Baumann bestätigte: „Ein Ausleihtrend zeichnet sich immer mehr in Richtung Saison und Sachbezogen ab.“ So seien Oster- und Frühlingsliteratur schon bei den Büchereifreunden besonders beliebt. Und auch für die kommende Gartensaison seien die speziellen Titel gefragt.

Onleihe kommt gut an

Gerne genutzt werde auch die Zeitschriftenrubrik, sowohl vor Ort als auch durch die Onleihe. Insgesamt sei man aktuell auf dem Stand, auch was Bestseller oder Neuheiten angehe. Das gelte auch für neuere Kindermedien. Das Angebot nutzen sowohl Schüler als auch die Eltern- und Großeltern.

Besonders erfreulich sei das Engagement der Ehrenamtlichen, die inzwischen durch zwei jüngere Kräfte verstärkt werden. Die Organisation und Planung funktioniere hervorragend, an zwei Vor- und zwei Nachmittagen in der Woche. In den kommenden Wochen steht wieder eine Umorganisation der Bücherei an, teilte Baumann mit, denn zur besseren Rubrikenverteilung und Übersichtlichkeit wird es ergänzend neue Regale geben - auch, um die Sortierung und Themengebiete zu optimieren.

„Wir machen das sehr gerne“, so der Tenor aus der Runde der Helferinnen. Und die Mütter und Kinder bestätigten: „Und wir kommen gerne zum Ausleihen.“