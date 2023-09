Nach und nach soll es auch im Hinterland schnelles Internet geben. Der Breitbandausbau kommt auch in und um Neukirch voran. Wie der aktuelle Stand ist, war am Montag Thema im Gemeinderat.

Bernhard Schultes, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitband Bodensee (ZVBB), stellte dazu verschiedene Grafiken und andere Parameter des Breitbandausbaus vor. In der Gemeinde Neukirch seien 137 Anschlüsse ausgebaut, berichtete er. Bei den sogenannten weißen Flecken, also Anschlüssen mit weniger als 30 Mbit, seien 60 Prozent der Tiefbauarbeiten ausgeführt und mehr als die Hälfte der geplanten Hausanschlüsse seien schon fertig.

Weitere Anschlüsse sind geplant

„Da sind wir ganz gut unterwegs“, sagte Schultes. Gearbeitet werde derzeit gleichzeitig an verschiedenen Stellen im Neukircher Raum. Neben den weißen Flecken soll es als nächstes an die „hellgrauen Flecken“ gehen. Hierfür sollen die Bauprojekte bis Ende des Jahres vergeben sein, kündigte er an.

Die Förderung für ein „dunkelgraues Fleckenprogramm“ könnte anschließend nochmals beantragt werden. Bürgermeister und ZVBB-Vorstandsvorsitzender Reinhold Schnell erläuterte, trotz 50 Prozent Förderung durch den Bund und 40 Prozent vom Land blieben fürs Gemeindesäckle immer noch 1,2 Millionen Euro.

Für dunkelgraue Flecken braucht es die Förderung

Die Gemeinde würde laut Schnell gerne noch 473 weitere Adressen ausbauen, hier seien Förderanträge gestellt. Seitens des ZVBB wolle man bei den insgesamt mit rund 50 Millionen Euro geförderten hellgrauen Flecken mit einer Leistung unter 100 Mbit noch mitmachen.

Bei den „dunkelgrauen Flecken“, mit Netzleistung unter 500 Mbit, sei die Förderung für Neukirch dagegen noch nicht geklärt. Die „dunkelgrauen Flecken“ könnten in Neukirch bei Kosten von 2,5 Millionen Euro allerdings nur bei einer tatsächlichen Förderungszusage in Angriff genommen werden.

Bei den sogenannten Backbone-Leitungen habe man den Plan und Baustatus erreicht. Entstehen sollen 18,4 Kilometer als Neubau, weiterer Bestand ist laut Schnell angemietet.

Der ZVBB-Netzbetreiber TeleData habe aktuell noch Aktions-Preise, erläuterte Schultes zum Schluss seiner Präsentation. Er wies auch auf die Internetseite www.zvbb.de hin, wo man mit einer Suchfunktion auch die entsprechenden Anschlussmöglichkeiten finden könne.