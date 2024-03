Dass die Artenvielfalt rund um Neukirch und Tettnang herausragend ist, ist eine der positiven Botschaften in der letzten Sitzung des Gemeinderats Neukirch gewesen. Dort informierten die Experten Ulrike Schuckert und Thomas Friedemann zum Thema Biotopverbundplanung. Die Maßnahme läuft seit 2022 zusammen mit der Stadt Tettnang.

Tatsächlich liegt für die Gemeinde Neukirch bereits seit 2010 eine Biotopverbundplanung vor, die im Rahmen des Modellprojekts „kommunaler Biodiversitätscheck“ für die Tierwelt ertüchtigt wurde. Sie ist auch in die Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplan integriert worden.

Vorreiterrolle von Neukirch und Tettnang

„Zusammen mit der Stadt Tettnang nimmt die Gemeinde damit nicht nur im Bodenseekreis, sondern auch landesweit eine Vorreiterrolle ein“, betonte auch Hauptamtsleiter Rüdiger Frank in seiner Vorlage. Die Referenten berichteten, dass man mit den Managementplänen zu FFH-Gebieten (Schützenswerte Flora-Fauna-Habitate) vorankomme. und bei der Biotopverbundplanung auf dem aktuellen Stand sei.

Erfreulich sei, dass im Neukircher Raum entgegen dem allgemeinen Trend eine Vielzahl der Arten in FFH- und Naturschutzgebieten zumindest erhalten geblieben seien. Auch das seit 2002 verfolgte Konzept zur Erhaltung und Wiederherstellung von streugenutzten Mooren und Ausgleichsmaßnahmen nehme Gestalt an und sei zum Beispiel im Tettnanger Raum seit 2022 kartiert.

Jetzt soll geprüft werden, ob öffentliche Flächen Aufwertungspotenzial haben. Auch soll es darum gehen, ob weitere Schutzgebiete angekauft und als Ausgleichsmaßnahmenfläche genutzt werden können. Ein weiteres Thema soll sein, inwieweit Landwirte bereits Öko-Regelungen getroffen haben.

Dazu sei die Frage der Förderprogramme sowie der betrieblichen und wirtschaftlichen Umsetzung interessant: So könnte die Landwirtschaft, ebenso wie Kommunen, Naturschutzverbände oder Privatleute helfen, die „herausragende Artenvielfalt“ in Neukirch zu erhalten mit Fördersätzen von 70 Prozent und der Möglichkeit die restlichen 30 Prozent in Ökopunkte umzurechnen.

Die Karte zeigt besondere Vorkommen von Zielarten des Landes Baden-Württemberg im Gebiet Kreuzweiher / Langensee. Aus der Präsentation der Büros Schuckert Landschaft 4.0 und Friedemann Planungsgruppe. (Foto: Olaf E. Jahnke(Repro) )

Expertin Schuckert wies darauf hin, dass auch einige Landwirte in der Landschaftspflege tätig seien. Die Expertin hob besonders die Bedeutung der Naturschutzgebiete Kreuzweiher-Langensee und Hüttensee hervor, hier habe man Schätze in der Gemeinde.

Frage nach Freiwilligkeit der Maßnahmen

Fragen kamen von Beate Gauggel (FW), die nach Flächen-Konkurrenz und Freiwilligkeit der Maßnahmen fragte, sowie nach Nachbarschaftseinflüssen. Expertin Schuckert verneinte mit Hinweis auf allgemeine Schutzkriterien und der Einbeziehung von Moorgebieten eine Konkurrenz-Situation.

Darüber hinaus sei eine Verpflichtung in Neukirch wegen eines Biosphärengebietes nicht das Thema. Anders sei das mit der Abstimmung. Zwar sei die Förderung individuell als Vertrag abschließbar, jedoch verlange etwa eine Wiedervernetzung einen gemeinsamen Beschluss über alle beteiligten Grundstücke.

Argental von europaweiter Bedeutung

Ralf Stärk (FW) fragte nach den Besonderheiten im Argengebiet und möglichen Erweiterungen. Hier wies Expertin Schuckert darauf hin, dass eher Tettnang mit den Zuflüssen zur Argen betroffen sei, und zwar mit Überschwemmungsgebieten und Magerwiesen. Beim Argental handele es sich um ein besonderes Gebiet von europaweiter Bedeutung. Ausweitungen oder Naturschutzgebietsmaßnahmen seien vorerst nicht zu erwarten.

Adrian Strauß befürchtete einen „Umsetzungszwang“ wegen der FFH-Gebiete, oder ein „Überstülpen“ von Maßnahmen. Schuckert versuchte zu beruhigen, dass Extensivierungsmaßnahmen auch kleinteilig möglich seien, ein weiteres Vorgehen werde abgestimmt und nach und nach erfolgen.