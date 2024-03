Turnsport in allen seinen Variationen haben Kinder und Jugendliche am vergangenen Sonntag in Neukirch auf die Matte gebracht. Die Turngaujugend Oberschwaben veranstaltete eine Teeny-Gala in der Mehrzweckhalle, bei der sich einen Nachmittag lang 14 Gruppen aus elf Vereinen aus der ganzen Region präsentieren konnten.

Dabei waren sowohl die Garde- und Showtänzerinnen als auch Formationen mit Tanzakrobatik, Rhythmischer Sportgymnastik, Luftakrobatik oder Gruppenturnen am Boden vertreten.

Die Ehrung der Übungsleiterinnen steht bei der Teeny-Gala in Neukirch ebenfalls auf dem Programm. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Die Mehrzweckhalle war mit Besucherfamilien gut gefüllt. Von den jungen Turnerinnen im Alter zwischen sechs und 16 Jahren war zu hören: „Wir kommen gerne, das ist unser jährliches Treffen, wo wir unser Können zeigen.“ Das bestätigte auch Marion Binder, die Organisatorin von der Turngaujugend.

Großes Einzugsgebiet

„Das ist eine gute Gelegenheit, etwas aufzuführen, auch für die, die sonst ein wenig unter Punkte- oder Wertungsstress stehen“, erklärte sie. Denn bei der Teeny-Gala ging es nicht um Wertungen, sondern um den Spaß an der Sache.

Zahlreiche Vereine waren mit an Bord, Veranstalter war der TSV Neukirch. Der Turngau Oberschwaben erstreckt sich von Sigmaringen über Biberach, Leutkirch bis Isny. Auch die größeren Städte des Südwestens, wie Wangen, Tettnang, Friedrichshafen, Ravensburg bis Bad Saulgau gehören zum Turngau.

Auf der Bühne zu sehen und zu erleben waren am Sonntag unter Leitung von Manuela Baur heimische Gruppen, wie die Neukircher Tennygarde, ebenso wie die Mini- und die Kids-Garde. Vom SV Eberhardzell begeisterten die Tanzminis unter Susanne Bareth, Katrnin Brauchle und Nicole Krug.

Rhönradturnerinnen als Höhepunkt

Turnerinnen der SG Kißlegg zeigten unter Leitung von Sabine Kant ihr Können ebenso wie die Tanzgruppe aus Bergatreute unter Sandra Dehm. Vom TSV Laupheim kamen bunt und fröhlich die „Fruchtzwerge und Gummibären“ unter Leitung von Natalia Kling auf die Bühne. Schon eher in den Teeny-Bereich ging es mit der „New Generation“ Tanzgruppe vom SG Argental, angeleitet von Lara Kollmann.

Als besonderes Highlight waren schließlich die Rhönradturnerinnen der TSG Bad Wurzach unter Leitung von Viviana Heinrich zu sehen. Weiter ging das bunte Programm mit den Geräteturnerinnen vom TSV Grünkraut, trainiert von Nadine Igel und Leonie Costabel, den Cheerleadern vom SV Kehlen, geleitet von Claudia Podiebrad.

Melanie Kathan brachte die Dancing-Girls des TSV Eschach auf die Bühne. Von der TG Biberach waren schließlich Kids-Kissimo unter Erna Sommer und die Nachwuchsgruppe Wettkampfgymnastik von Slava Sandel zu sehen.

Insgesamt fühlten sich alle Beteiligten wohl und auch der TSV Neukirch als ausrichtender Verein zeigte sich zufrieden. Die Sportler haben für Bewirtung gesorgt und mit dem tanz- und sportkundigen Team Anja Lührs-Hofer und Ralf Stärk die Moderatoren des Nachmittags gestellt, die auch die Übungsleiterehrungen mit vorgenommen haben, unterstützt durch die Organisatorinnen von der Turngaujugend.