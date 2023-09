Knapp ein Jahrhundert ist es her, dass ein Kindermörder im Bodenseeraum sein Unwesen getrieben hat. Sechs Mädchen brachte er gewaltsam um, die Polizei tappte über Jahrzehnte hinweg im Dunkeln. Erst nach dem sechsten Kindermord, der am 19. September 1935 bei Haslach begangen wurde, gelang es, den Serientäter zu überführen. Den entscheidenden Hinweis lieferte damals eine Neukircherin.

Noch heute steht ein Bildstock an der Stelle bei der Lochmühle zwischen Haslach und Goppertsweiler. Er soll an den tragischen Mordfall erinnern, der sich vor ziemlich genau 88 Jahren in der Region zugetragen hat. An der Stelle im Dickicht, unweit der Haslach, wurde die Leiche der damals achtjährigen Wilhelmine S. gefunden.

Heimatpfleger arbeitet den Mordfall auf

Wolfgang Ahr erinnert sich noch gut, wie er als Kind immer ehrfürchtig an dem Kreuz im Wald vorbeiging. Heute ist er Heimatpfleger in Haslach. Der Fall ließ ihn nicht mehr los und so arbeitete er sich tief in die Thematik ein, recherchierte in Archiven und wälzte alte Gerichtsakten in München.

Viele Details zu dem Fall und dessen Aufklärung ließen sich rekonstruieren. Die Informationen, die Wolfgang Ahr zusammengesammelt hat, basieren auf Aussagen, Gerichtsprotokollen und Büchern.

Ein Bildstock, der immer wieder mit frischen Blumen versehen wird, erinnert heute noch an den Fundort der achtjährigen Wilhelmine S. in Lochmühle bei Haslach. (Foto: Wolfgang Ahr )

Die Mordserie begann bereits im Jahr 1907: Am 25. Juli wurde die zehnjährige Anna R. tot in der Laiblach bei Rickenbach in der Lindauer Gemeinde Reutin gefunden. Das Mädchen war sexuell missbraucht und im Fluss ertränkt worden. Am 6. Januar 1913 fanden Passanten die neunjährige Anna F. im Tunnel der Bregenzerwaldbahn.

Auch sie war missbraucht und erdrosselt worden. Der dritte Mord geschah am 13. Januar 1920 in Bregenz, dort wurde die zwölfjährige Paula K. tot aufgefunden, nachdem sie sexuell missbraucht und erstochen worden war.

Eine Reihe ungeklärter Sexualmorde

Auch Mord Nummer vier wurde in Vorarlberg begangen. Am 4. August 1923 fand man die zwölf Jahre alte Notburga D. zwischen Eichenberg und Lutzenreuthe, auch sie war missbraucht worden, bevor der Täter ihr die Kehle durchschnitt. Danach setzte sich die Serie in Tettnang fort: Am 4. Dezember 1928 wurde die zehnjährige Theres P. auf dem Weg von Bürgermoos nach Tettnang erstickt und vergewaltigt.

Keiner der fünf Morde konnte zunächst aufgeklärt werden. Erst Jahre später sollte sich herausstellen, dass alle vom selben Täter begangen worden waren: Dem aus Oberfranken stammenden Johann S. Im Alter von 35 Jahren war er in die Gegend um Lindau an den Bodensee gekommen.

Johann S. galt als harmloser Sonderling

Er wird als Streuner beschrieben, der sich in den Wäldern um Lindau bis nach Wangen, Eglofs und Haslach herumtrieb. Im Sommer sammelte er Beeren, im Herbst Pilze und im Winter wilderte er und bestritt so seinen Lebensunterhalt. Johann S. führte ein Wanderleben, bewegte sich mit einem Fahrrad fort und trug all seine persönlichen Habseligkeiten in einem Rucksack bei sich. Er galt als harmloser Sonderling.

Erst nach dem sechsten Mord in der Region kam die Polizei auf seine Fährte. Die achtjährige Maria Wilhelmine S. aus Hörbolz war am Morgen des 19. September 1935 auf dem Weg in die Schule nach Unterreitnau. Doch dort kam sie nie an. Noch am gleichen Mittag begann unter Führung der Gendarmerie die Suche nach dem Kind in den Wäldern. Am nächsten Tag setzte man die Suche mit rund 100 Personen und Polizeihunden fort, jedoch ohne die geringste Spur.

Zeugen hatten den Mann in der Gegend gesehen

Zeugenaussagen führten die Ermittler schon bald auf die Spur von Johann S. Er war von mehreren Personen in der Gegend gesehen worden — mit einem schwer bepackten Rucksack. Ein Zeuge schilderte, aus dem Rucksack habe oben etwas Bräunliches wie ein Rupfensack herausgeragt. Eine Frau, die in der Nähe Holzsammeln war, hatte offenbar sogar beobachtet, dass ein älterer Mann die junge Wilhelmine angesprochen hatte.

Der damals 64–jährige Johann S. wurde verhaftet. Doch nach einigen Wochen musste er wieder auf freien Fuß entlassen werden, denn für eine Verurteilung reichten die Indizien nicht aus. Den ganzen Winter über blieb die achtjährige Wilhelmine vermisst.

Im Frühjahr nach der Schneeschmelze wurde schließlich ihre Leiche gefunden — in dem Waldstück bei Lochmühle. Ein Telegrafenaufseher, der die Telegrafenleitungen überprüfte, hatte den Leichnam am 25. März 1936 laut Bericht „beim Verrichten seiner Notdurft“ in einer dichten Tannenkultur entdeckt.

Rupfensack bringt Johann S. ins Visier der Ermittlungen

Die Polizei konnte eindeutig identifizieren, dass es sich um Wilhelmine S. handelte. Der Fundort gehörte zur Gemeinde Schomburg, die damals Teil des Oberamts Tettnang war. Der zuständige Polizeiposten war zu dieser Zeit in Neukirch angesiedelt.

Unter dem Skelett des Mädchens lag ein Rupfensack — wodurch Johann S. wieder ins Visier der Ermittlungen geriet. Am 28. März 1936 wurde er erneut verhaftet und zunächst nicht über den Grund informiert. Die Polizisten fuhren ihn an die Fundstelle der Leiche und konfrontierten ihn mit den Vorwürfen. Doch Johann S. behauptete, unschuldig zu sein und noch nie an diesem Ort gewesen zu sein. Er wurde noch am selben Tag mangels Beweisen wieder aus der Haft entlassen.

In den darauffolgenden Monaten wurden weitere Zeugenaussagen zusammengetragen und ausgewertet. Mehr als 400 Zeugenberichte waren zusammengekommen. Viele Mädchen und Jungen berichteten, dass sie von dem tatverdächtigen Johann S. angesprochen und zum Teil mit Versprechen in den Wald gelockt wurden. Sie gaben alle an, nicht mitgegangen zu sein. Auch junge Frauen berichteten von unangenehmen Begegnungen mit dem Mann.

Frau aus Hinteressach kann eindeutige Belastung zu Protokoll bringen

Der alles entscheidende Hinweis kam schließlich von der in Hinteressach im sogenannten Hexenhäusle wohnhaften Rosa S. Sie konnte eine eindeutige Belastung zu Protokoll bringen. Sie gab an, am Tag nach dem Verschwinden der kleinen Wilhelmine mit dem Fahrrad über Lochmühle und Pflegelberg nach Wangen geradelt zu sein.

In unmittelbarer Nähe des späteren Fundortes der Leiche sei ihr Johann S. begegnet. Dieser sei zu Fuß aus Richtung Engelitz unterwegs gewesen — und habe einen Rupfensack auf dem Rücken getragen, wodurch er gebückt ging und offenbar schwer trug.

Die Aussage von Rosa S. konnte auf den Tag genau nachvollzogen werden, da sie noch Kassenbelege eines Einkaufs vorliegen hatte. Daraufhin gestand Johann S. schließlich unter Tränen den Mord an Wilhelmine S. Er wurde am 29. November 1938 am Landgericht Kempten zum Tode verurteilt. Letztlich bekannte sich Johann S. auch bei den anderen fünf ungeklärten Kindermorden zur Täterschaft.

Makabres Detail zur Hinrichtung

Ein makabres Detail ist abschließend noch über die Hinrichtung des Serienmörders bekannt. Am 6. Juni 1939 stellte der Gerichtsarzt im Gefängnis München–Stadelheim fest, dass der inzwischen 68–jährige Johann S. an Leberkrebs im fortgeschrittenen Stadium litt und allenfalls noch 24 Stunden zu leben habe. Der Oberstaatsanwalt bestellte extra mittels Eildepesche den Scharfrichter aus Dresden her, um den Mörder noch hinrichten zu können, bevor er eines natürlichen Todes stirbt.

Am frühen Morgen des 7. Juni 1939 wurde das Urteil vollstreckt. Auf dem Weg zur Richtstätte sackte Johann S. zusammen. Zu diesem Zeitpunkt war er offenbar bereits ins Leberkoma gefallen, sodass der Scharfrichter einen zum Tode verurteilten Mann mit dem Fallbeil enthauptete, der möglicherweise bereits tot war.