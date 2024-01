Ein besonderer Programmpunkt beim Neukircher Kinderball war ein tatsächlich gelungener Lego-Weltrekordversuch. Martin Enzenhöfer hat sich mit seinem Helfer Frank Hoffer daran gemacht, eine funktionierende Lego-Eisenbahn-Spirale zu bauen.

Dazu waren seit den Morgenstunden schon 18.000 Steine verbaut worden, dazu zahlreiche große Kurvenschienen und gerade Schienen. Die ferngesteuerten Lego-Loks waren vorbereitet und immer wieder wurde das Maßband gezückt.

Um den existierenden Rekord zu brechen, musste der Spiralturm höher als vier Meter und 20 Zentimeter werden. Mit Spannung erwartet wurde auch der Funktionstest, denn in die Höhe als Endstation musste ein Richtiger Zug, nicht nur eine Einzellok fahren.

4,25 Metern höher Turm

Um 15.05 konnte Enzenhöfer schließlich den Weltrekord mit 4,25 Metern bekannt geben. Der Zug war oben angekommen, die gewünschte Höhe erreicht.

„Klar freue ich mich, denn das war schon eine Hausforderung“, ist von dem Rekordhalter zu erfahren. „Stabil und zugleich fragil, das ist nicht leicht.“

Ein paar mehr Legospenden hätten es noch sein können.Wie der Legobauer erläutert, ist das eines von seinen verschiedenen Projekten, die er auf seinemYoutube Kanal zeigt oder plant.

Ein Weltrekord war bislang noch nicht dabei, obwohl es schon Pläne für die längste Lego-Brücke der Welt gibt- oder das schwärzeste Starwars-Battleship aus Lego.

Zertifikat kommt später

Nun warte man noch gespannt auf das Zertifikat für den internationalen Rekord, den das Rekordinstitut Deutschland dann nach Zugang von Beweisvideo und Messungen verschickt.

Zum Schluss bekam man noch eine Idee, wie das klingt, wenn so eine Lego-Konstruktion einstürzt. Denn, nachdem alle Anforderungen erfüllt waren, stürzte mangels Prellbock-Bremse am Ende der Strecke, statt herunter zufahren, der Zug in die Tiefe... aber Lego hält da wohl viel aus.

Rekordhalter auch bei Youtube aktiv

Enzenhöfer betreibt den Youtube-Kanal„Geniales Tuning „und ist auch auf Instagram zu finden. „Ich lebe Lego“, sagt er, und freut sich, dass sich wohl noch mehr Menschen für die bunten Bausteine interessieren, wie er an über 34.000 Followern und täglich zwischen 400 und 500 Besuchern ablesen kann.

Nach Neukirch ist er eher zufällig über eine Bekanntschaft mit Organisator Kalyoncu gekommen. Zahlreiche Besuche in der Mehrzweckhalle gab es auch von interessierten jungen Lego-Fans - und wann ist man schonmal bei einem Weltrekordversuch dabei?