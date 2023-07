Neues SSV–Kursprogramm für Herbst/Winter 2023/2024

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine kann für Herbst/Winter 2023/2024 wieder ein attraktives Kursprogramm anbieten. Los geht es ab dem 4. September. Für jeden ist etwas dabei. Anmeldungen können ab sofort online durchgeführt werden.

Der SSV bietet in den vier Kategorien • Fit durch die Woche (Z.B. Frühsport für Senioren, Aikido, Skigymnastik) • Gesund durch die Woche (Z.B. Qi Gong, Sitzgymnastik für Menschen mit/ohne Handicap, Yoga) • Hits für Kids (Z.B. Aikido) • Trends und Fun (Z.B. Klettern), ein umfangreiches Sportprogramm der Häfler Sportvereine an. Alle Bürgerinnen und Bürger können an dem Sportprogramm teilnehmen und somit Teilangebote der Vereine nutzen.

Anmeldungen sind ab sofort online über die Homepage www.sport–fn.de möglich. Hier gibt es auch weitere Informationen rund um die Sportangebote der Vereine.