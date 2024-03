Neue Uniform für Musikverein Neukirch

ck - Mag es auch Zufall sein, so ist es doch Fakt, dass die Uniformen des Musikvereins Neukirch alle 22 Jahre erneuert werden.

So erhielten die Musikanten im Jahr 1980 ihre damals neue Uniform mit schwarzer Hose, blauer Weste und grauer Jacke. Der erste Auftritt mit dieser Uniform war die Einweihung des neuen Gotteshauses durch den Bischof. Für genau 22 Jahre prägte die graue Uniform das Erscheinungsbild der Kapelle - vielleicht haben auch Sie noch ein Bild vor Augen, wie der Musikverein mit dieser Robe unter der Leitung des heutigen Ehrendirigent Georg Vollmer aufspielt und Erwin Baur voluminöse Ansagen beisteuert.

22 Jahre später, im Jahr 2002 erfolgt neben dem Euro als Zahlungsmittel eine weitere bedeutende Einführung: Die aktuelle Uniform des Musikverein Neukirch in petrolblau mitsamt roséfarbener Weste und schrägem Hut. Bei ungefähr 50 Auftritten im Jahr ist diese Uniform nun mehr als 1000-mal zum Einsatz gekommen. Egal ob bei Prozessionen im Regenwetter oder bei schweißtreibenden Temperaturen im Festzelt - die Uniform aus der Schweiz hat uns gute Dienste erwiesen.

Doch nach 22 Jahren wird bald auch diese Robe in den Ruhestand versetzt. So hat sich die Vorstandschaft des Musikvereins mit dem Uniformenteam um Verena Kling, Hannah Waschilewski, Lena Schmid und Simon Vollmer viele Gedanken gemacht, Hersteller kontaktiert und bei der Gestaltung die Wünsche der Mitglieder beachtet. Dank zahlreicher Gönner und Sponsoren konnte im Herbst Maß genommen werden und noch vor Ostern erhalten wir die ersten Modelle. Die Präsentation durch die Fahnenabordnung erfolgt im Rahmen des Frühschoppens nach dem Gottesdienst am Ostersonntag, wozu der Musikverein Neukirch Sie schon jetzt herzlich einlädt. Seien Sie gespannt auf die Werke des Trachtenhaus Schaber aus Immenstadt im Allgäu. Auf dass uns auch diese Uniform wieder für 22 Jahre prächtig kleidet.