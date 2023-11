Neue Schulhofgestaltung vereint Spiel und Ruhe

In einer kleinen Zeremonie wurde kurz vor den Sommerferien die Erweiterung des Schulhofs der Realschule Ailingen eingeweiht. Die Neugestaltung umfasste die Schaffung von zwei neuen Bereichen, die den Schülern in den Pausen neue Möglichkeiten bieten. Monate nach der Eröffnung freuen sich die Schüler gleichermaßen über die neuen Spiel-, und Aufenthaltsmöglichkeiten, die den Schulalltag bereichern.

Einer der neuen Bereiche ist eine angelegte Sportfläche, die den Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sowohl Fußball als auch Basketball zu spielen. Diese Sportfläche ist mit Fußballtoren, Basketballkörben und Fangnetzen ausgestattet ‐ ideale Voraussetzungen für spannende Spiele und sportliche Herausforderungen.

Der zweite Teil der Erweiterung ist eine teils bepflanzte Fläche, die mit Holzbänken und Steinwegen ausgestattet ist. Dieser Bereich wurde geschaffen, um den Schülern und Schülerinnen einen Rückzugsort und eine ruhige Umgebung zu bieten. Durch die in die Bepflanzung integrierten Laufwege und Sitzgelegenheiten ist ein Ort entstanden, an dem die Schüler in den großen Pausen oder während der Mittagspause entspannen, sich treffen und neue Energie tanken können.

Seit der Einführung dieser neuen Schulhofbereiche hat die Schülerschaft diese außerordentlich positiv aufgenommen. Nun, da der Herbst Einzug gehalten hat und der Winter bevorsteht, sind die Schüler nach wie vor begeistert von den Erweiterungen. Insbesondere in den großen Pausen oder während der Mittagszeit bevölkern sie die neu gestalteten Bereiche, um Fußball zu spielen oder einfach die Sitzgelegenheiten zu genießen.

Lehrer und Schulleitung sind gleichermaßen erfreut darüber, wie die Schüler die neuen Flächen angenommen haben und wie sie zu einem weiteren Bestandteil des schulischen Lebens an der Realschule Ailingen geworden sind.