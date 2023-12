Neue Schülersanitäter ausgebildet

Einen spannenden Tag erlebte eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus der Klassenstufe 8 Ende November, als sie mit Frau Pfaller-Tomasch von den Johannitern einen Ausbildungstag für den Schulsanitätsdienst absolvierten. Es wurden Themengebiete wie Selbstschutz, Verletzungen, Verbrennungen, Verbände anlegen, stabile Seitenlage und natürlich auch die lebensrettenden Maßnahmen theoretisch erarbeitet und dann auch intensiv praktisch geübt. Und gleich ab der darauffolgenden Woche standen die zwölf neu ausgebildeten Schülerinnen und Schüler als Schulsanitäter für den Einsatz bereit und werden im Bedarfsfall ihre neuen Kompetenzen anwenden können. Die Schulsanitäter-AG gibt es seit zwei Jahren am Bildungszentrum in Kressbronn. Die engagierten Schülerinnen und Schüler aus Klasse 8 und 10 helfen in den großen Pausen in der Regel bei kleineren Verletzungen und geben ihren Mitschülern ein Gefühl der Sicherheit, weil sie auch bei größeren Problemen kompetent reagieren können.

